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«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша

У 45-летнего пострадавшего перелом ноги, серьезно поврежден глаз, у 19-летнего заступника разбита голова. 16-17-летних подростков отпустили домой.

В девятом часу вечера 22 сентября в Липецке, на улице Звездной, в районе дома 16/2 у возвращавшегося в девятом часу вечера домой 45-летнего мужчины трое подростков в шортах и все — с голым торсом, попросили закурить. Далее, по словам супруги пострадавшего, все происходило по классике. «Дай закурить» было только предлогом. Мужчина, не курящий, ответил отказом и пошел дальше…

— Подростки догнали его, напали сзади, ударили по голове, повалили на землю и начали избивать ногами. Вели себя очень неадекватно. Били ногами куда попало, при этом танцевали! — рассказала GOROD48 Татьяна, супруга пострадавшего.

Били ногами сильно. Как выяснится потом — сломали мужчине ногу, у него диагностирован перелом голени со смещением, в дальнейшем возможна операция и скрепление кости при помощи аппарата Елизарова. Также сильно поврежден глаз, который в данный момент не видит. Неизвестно, чем бы закончилось, но мимо проходил 19-летний парень, студент машиностроительного колледжа. Он вступился за избиваемого тремя подростками лежачего, пытался оттащить несовершеннолетних, и ему досталось тоже — разбита голова, подбит глаз.

Полиция задержала голую по пояс троицу. Все трое — несовершеннолетние, 16 и 17 лет.

— Удивительно, но всех троих очень быстро отпустили и даже не отправили на освидетельствование на наличие алкоголя или каких-то препаратов в крови. Хотя вели себя они очень неадекватно. Били и танцевали при этом. А вот мужа заставили сдать анализы на наличие алкоголя в крови. Естественно, он оказался трезв, потому, что работает водителем и весь тот день провел за рулем.

Пострадавших доставили в травмпункт больницы на Тракторном. После оказания помощи, загипсовав ногу мужчине, его и пришедшего ему на помощь парня отправили домой. Но через два дня у мужчины перестал видеть поврежденной во время избиения глаз и его госпитализировали в офтальмологическое больницу на Ленина, где он сейчас проходит лечение. 

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Супруга просит откликнуться возможных свидетелей произошедшего и опасается, что несовершеннолетние могут избежать наказания, так как за эти дни никто на вышел на семью с какой либо информацией — кто эти подростки, заведено ли уголовное дело в отношении них, не опрашивают пострадавших от их действий.

— Сколько они еще могут натворить от безнаказанности? Просто по району стало опасно ходить. Иди — и оглядывайся, как бы тебя не ударили сзади по голове, а потом еще не пели и не плясали, убивая, — говорит Татьяна.
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Странненько
5 минут назад
А по какой причине полиция отпустила подростков? Значит у них кто-то свой есть в полиции? Пострадавших проверили на алкоголь, а голых (явно не по погоде одетых) нападавших неадекватов нет - почему? Очень странное поведение работников полиции.
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Доцент
10 минут назад
В городе подростками никто не занимается - ни родители, ни школа. Ходят толпами по улицам, орут, ведут себя неадекватно. Прохожие от них шарахаются. Сделаешь замечание - обложат матом. Полиции вообще не видно. Что же дальше будет?
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Шок
13 минут назад
16-17 лет!!! Это же осознанные уголовники! Но у нас как заведено : бабушку поднявшую на улице 500₽ на 6 лет за кражу ... А этих .... "Они же дети". Нелюди! Тьфу! Противно жить в таком обществе, кругом клоунада.
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Наблюдательный гость
21 минуту назад
Вызывает много неприятных вопросов и сомнений сам факт того, что этих подростков просто "отпустили".
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Поправлю
22 минуты назад
Пострадавшего не "заставили" сдать анализ на алкоголь. Это обязательная процедура при поступлении в больницу с травмами для назначения препаратов. Проверяют, чтобы не навредить.
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Татьяна
2 минуты назад
Это процедура для криминальных травм
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житель
27 минут назад
жесть. надо перцовку таскать с собой. вот теперь мужику проблем и нога не ходит и глаз не видит. минус временно работа + бабки на лечение. и хорошо если всё норм восстановится.
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САИ
33 минуты назад
На лицо воспитание диким капитализмом, худшее впереди.
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Анна
37 минут назад
ничего им не будет, ОНИ ЖЕ ДЕТИ!!!!
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Гость
38 минут назад
Однозначно писать в прокуратуру и сразу Бастрыкину. В нашем регионе только так
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Гость
45 минут назад
Молодежь в Липецке распоясалась до невозможности из-за безнаказанности: дашь отпор - посадят, матом на мат ответишь - оштрафуют...
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