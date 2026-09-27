«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша

У 45-летнего пострадавшего перелом ноги, серьезно поврежден глаз, у 19-летнего заступника разбита голова. 16-17-летних подростков отпустили домой.

В девятом часу вечера 22 сентября в Липецке, на улице Звездной, в районе дома 16/2 у возвращавшегося в девятом часу вечера домой 45-летнего мужчины трое подростков в шортах и все — с голым торсом, попросили закурить. Далее, по словам супруги пострадавшего, все происходило по классике. «Дай закурить» было только предлогом. Мужчина, не курящий, ответил отказом и пошел дальше…— Подростки догнали его, напали сзади, ударили по голове, повалили на землю и начали избивать ногами. Вели себя очень неадекватно. Били ногами куда попало, при этом танцевали! — рассказала GOROD48 Татьяна, супруга пострадавшего.Били ногами сильно. Как выяснится потом — сломали мужчине ногу, у него диагностирован перелом голени со смещением, в дальнейшем возможна операция и скрепление кости при помощи аппарата Елизарова. Также сильно поврежден глаз, который в данный момент не видит. Неизвестно, чем бы закончилось, но мимо проходил 19-летний парень, студент машиностроительного колледжа. Он вступился за избиваемого тремя подростками лежачего, пытался оттащить несовершеннолетних, и ему досталось тоже — разбита голова, подбит глаз.Полиция задержала голую по пояс троицу. Все трое — несовершеннолетние, 16 и 17 лет.— Удивительно, но всех троих очень быстро отпустили и даже не отправили на освидетельствование на наличие алкоголя или каких-то препаратов в крови. Хотя вели себя они очень неадекватно. Били и танцевали при этом. А вот мужа заставили сдать анализы на наличие алкоголя в крови. Естественно, он оказался трезв, потому, что работает водителем и весь тот день провел за рулем.Пострадавших доставили в травмпункт больницы на Тракторном. После оказания помощи, загипсовав ногу мужчине, его и пришедшего ему на помощь парня отправили домой. Но через два дня у мужчины перестал видеть поврежденной во время избиения глаз и его госпитализировали в офтальмологическое больницу на Ленина, где он сейчас проходит лечение.Супруга просит откликнуться возможных свидетелей произошедшего и опасается, что несовершеннолетние могут избежать наказания, так как за эти дни никто на вышел на семью с какой либо информацией — кто эти подростки, заведено ли уголовное дело в отношении них, не опрашивают пострадавших от их действий.— Сколько они еще могут натворить от безнаказанности? Просто по району стало опасно ходить. Иди — и оглядывайся, как бы тебя не ударили сзади по голове, а потом еще не пели и не плясали, убивая, — говорит Татьяна.