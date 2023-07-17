Липецкая вечЁрка: липчане в Крыму, госпитализированный воздухоплаватель и День города

Сегодня, 17 июля, после теракта на Крымском мосту, турагенства сообщили, что на полуострове организованно отдыхают 43 липчанина, стало известно, что один из тех, кто летал на потерпевшем крушение воздушном шаре, был госпитализирован в ожоговый центр, и липчане вспоминают, как отметили 320-летие Липецка.