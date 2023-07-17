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Липецкая вечЁрка: липчане в Крыму, госпитализированный воздухоплаватель и День города
Сегодня, 17 июля, после теракта на Крымском мосту, турагенства сообщили, что на полуострове организованно отдыхают 43 липчанина, стало известно, что один из тех, кто летал на потерпевшем крушение воздушном шаре, был госпитализирован в ожоговый центр, и липчане вспоминают, как отметили 320-летие Липецка.
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран в своём Telegram-канале также предложил родителям свою помощь и телефоны для связи: +7(4742) 22-19-05 и 8-800-2000-122.
Оказалось, что история с потерпевшим крушение 12 июля воздушным шаром не закончилась благополучно. 19-летний участник того полета 15 июля был госпитализирован в областной ожоговый центр. Молодому человеку диагностировали ожоги второй и третьей степени, у него оказались обожжены голень и стопа. К тому времени, когда липчанин обратился в больницу, на месте ожогов уже началось воспаление.
Доследственная проверка пока продолжается, следователи выясняют все обстоятельства того, почему воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи.
Сегодня, несмотря на понедельник, многие отдыхают — накануне пришлось ударно поработать на Дне города. Даже дождь не помешал липчанам отпраздновать это событие. Хотя сначала показалось, что праздник может быть смазан.
Началось все с того, что в Липецк приехали участники Гранд-тура ралли-марафона «Шелковый путь». К обеду, когда распогодилось на Городище начали развлекать липчан реконструкторы. Мэр Евгения Уваркина устроила прием в «Унионе», рассказав гостям о грандиозных преобразованиях, которые ждут Липецк .
Организаторы постарались, чтобы День города хорошо провели люди разных возрастов и интересов. На Зеленом острове устроили фестиваль граффити, на Центральном пляже состоялся «Усатый заплыв» на сапах, в Нижнем парке горожане дурачились на пенной вечеринке.
В парке Победы свои хиты 90-х спела Алена Апина.
А на Зеленом острове зажигал Ваня Дмитриенко, который рассказал лавстори, связанную с Липецком. Оказывается в 12-летнем возрасте в Москве он встретил липчанку и влюбился. Чтобы приехать в Липецк, зарабатывал деньги на билет, раздавая листовки. Закончилось все прозаически, он проспал свой поезд.
Металлурги, которые в этот день отмечали свой профессиональный праздник, сделали это по спортивному — устроили забег «Прочный сплав». И что очень важно, НЛМК и фонд «Милосердие» пообещали высадить в городе столько деревьев, сколько участников будет в праздничном забеге. В итоге в Липецке скоро высадят полторы тысячи деревьев!
Праздничных новостей было много, как и комментариев. Но большинство читателей почему-то писали только негативные отзывы о мероприятиях, проведенных на День города.
— Согласен есть в комментах перегибы с негативом. Но вот чего нельзя не замечать, так это падение уровня проведения досуга в городе. Оглянитесь на 15-20 лет назад, это летние опенэйры, этапы кольцевых гонок в Липецке, перекрытие целых проспектов и площадей на днях города и молодёжи, со звездами другой величины и количеством участвующих в празднике 60-80 тысяч человек, — написал Местный.
Завтра синоптики, редкий случай этим летом, прогнозируют жару. Днем в Липецке будет до +29 градусов с кратковременными дождями.