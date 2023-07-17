Происшествия

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В ожоговый центр госпитализирован воздухоплаватель — участник крушения у села Казинка

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#воздушный шар
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В ожоговый центр госпитализирован воздухоплаватель — участник крушения у села Казинка

У 19-летнего парня — ожоги на голени и стопе.

В областной ожоговый центр в субботу, 15 июля, был госпитализирован 19-летний воздухоплаватель, который был в корзине шара, потерпевшего крушение 12 июля.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 19-летнего парня обожжены голень и стопа. Ему диагностированы ожоги второй и третьей степеней. Когда молодой человек обратился в больницу, на месте ожогов уже началось воспаление.

Напомним, вечером 12 июля у села Казинка Грязинского района воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи. В корзине шара находились пять человек. Они потушили начавшийся пожар и провели в ожидании спасения около двух часов.

После того как высоковольтная линия была обесточена, спасатели сняли их с 27-метровой высоты при помощи пожарной автолестницы. 

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Первоначально сообщали, что никто из воздухоплавателей не пострадал. Но оказалось, что пожар в корзине не прошёл бесследно для одного из воздухоплавателей. 

Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения воздушного шара с линиями электропередач.
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#воздушный шар
2

Комментарии (5)

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Лиза

38 минут назад
Зато на шаре полетал...
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дед

41 минуту назад
Воздушный шар мой в небо улетел, Весь радужный, как детская мечта, Я дерзкою рукой едва успел За стропы ухватиться. О, высота мне сердце ужасом объяла, Внизу толпа тревожная стояла, Так начал я, так начал я круиз, Так начался, так начался круиз... Кто помнит этот шедевр в 1983г.?! Были времена...
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Ленчик

48 минут назад
А разве полёты не запрещены?
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Интересно

52 минуты назад
А их вообще осматриаали после спасения? Или сразу убежали на фотосессию?
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Естественный отбор

59 минут назад
Хорошо хоть живы остались.
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