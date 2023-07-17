Происшествия
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В ожоговый центр госпитализирован воздухоплаватель — участник крушения у села Казинка
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У 19-летнего парня — ожоги на голени и стопе.
В областной ожоговый центр в субботу, 15 июля, был госпитализирован 19-летний воздухоплаватель, который был в корзине шара, потерпевшего крушение 12 июля.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 19-летнего парня обожжены голень и стопа. Ему диагностированы ожоги второй и третьей степеней. Когда молодой человек обратился в больницу, на месте ожогов уже началось воспаление.
Напомним, вечером 12 июля у села Казинка Грязинского района воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи. В корзине шара находились пять человек. Они потушили начавшийся пожар и провели в ожидании спасения около двух часов.
После того как высоковольтная линия была обесточена, спасатели сняли их с 27-метровой высоты при помощи пожарной автолестницы.
Первоначально сообщали, что никто из воздухоплавателей не пострадал. Но оказалось, что пожар в корзине не прошёл бесследно для одного из воздухоплавателей.
Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения воздушного шара с линиями электропередач.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 19-летнего парня обожжены голень и стопа. Ему диагностированы ожоги второй и третьей степеней. Когда молодой человек обратился в больницу, на месте ожогов уже началось воспаление.
Напомним, вечером 12 июля у села Казинка Грязинского района воздушный шар с людьми повис на линии электропередачи. В корзине шара находились пять человек. Они потушили начавшийся пожар и провели в ожидании спасения около двух часов.
После того как высоковольтная линия была обесточена, спасатели сняли их с 27-метровой высоты при помощи пожарной автолестницы.
Первоначально сообщали, что никто из воздухоплавателей не пострадал. Но оказалось, что пожар в корзине не прошёл бесследно для одного из воздухоплавателей.
Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения воздушного шара с линиями электропередач.
5 1439
Лиза
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