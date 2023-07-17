26 минут назад
Циклон со Скандинавии принесет в Липецкую область небольшие дожди
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 19 и 20 июля температурный фон незначительно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 июля – 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы, 19 и 20 июля – 17-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +27 до +29 градусов.
День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
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13.07.2023 14:38Погода в Липецке