Погода в Липецке

26 минут назад

Циклон со Скандинавии принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#погода #
Циклон со Скандинавии принесет в Липецкую область небольшие дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 19 и 20 июля температурный фон незначительно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 июля – 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы, 19 и 20 июля – 17-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +14 до +19 градусов, днем температура составит от +25 до +30 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +27 до +29 градусов.

День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
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#погода #

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