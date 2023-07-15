В Липецке станет на 1,5 тысячи деревьев больше благодаря спортсменам из парка НЛМК

Новолипецкий комбинат решил удвоить обещанное число «зелёных легких», которые высадят в городе.

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День города сегодня раньше всех начали праздновать в парке НЛМК: люди спортивного вида потянулись сюда к семи утра.

На Новолипецком комбинате привыкли просыпаться рано и забег «Прочный сплав» решили провести по утренней прохладе.





Спортсменов рано утром напутствовали вице-мэр Анна Шамаева и директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай

Чтобы участникам было проще проснуться, для них прямо на месте организовали зарядку от фитнесс-инструкторов дворца спорта «Нептун». Под зажигательные мелодии прыгала и выполняла упражнения на растяжку не только детвора, но и взрослые дяденьки и тётеньки, ведь разминка крайне необходима перед серьёзным вызовом —участием в забеге на длинные дистанции.





В прошлом году в забеге «Прочный сплав» участвовали 500 человек, в этом цифра подросла — уже более 700. Соревнования стали более популярными и у липчан, слава о них докатилась и до других городов, поэтому на старт вышли и соседи из Тамбова, Белгорода, других городов.

Это тот случай, когда количество участников было даже важнее итоговых спортивных результатов. Во-первых, без медали не остался ни один участник «Прочного сплава»: волонтёры вешали на шею награду каждому добежавшему свою дистанцию в знак того, что он — чемпион









Но самое главное: Новолипецкий комбинат и фонд «Милосердие» обещали за свой счёт высадить в Липецке столько деревьев, сколько спортсменов выйдет на старт забега.

Правда, в последний момент решение было изменено. В День города принято дарить подарки, поэтому, как рассказали GOROD48 представители НЛМК, количество деревьев они… удвоят. В итоге благодаря каждому вышедшему сегодня на старт, в городе металлургов посадят около 1,5 тысяч деревьев. Получилась уникальная поддержка и спорта, и природы. Представители НЛМК обязались связаться с городским департаментом экологии и липецким зеленхозом, чтобы вместе определить, где именно, и на каких улицах нужно добавить «зелёных лёгких».





Теперь о самих соревнованиях. Бежали все от мала до велика. Для подростков до 11-14 лет устроили забег по стадиону ФОК «Новолипецкий» на три круга, что равнялось дистанции 1 200 метров.





Самые маленькие — 7-10 лет бежали два круга, т.е. 800 метров.





Взрослым же в зависимости от уровня подготовки предлагали на выбор дистанции в 3 км, 5км и 10 км.

Победителем самой длинной и, соответственно, престижной дистанции 10 км стал Александр Матвеев из Орла.





Спортсмен под 466 номером оторвался от преследователей уже к середине дистанции и порвал финишную ленточку в гордом одиночестве.





— На соперников вообще не оглядывался, держат свой личный темп, — рассказал нам победитель, — Тренируюсь каждый день. Сейчас готовлюсь к чемпионату Центрального Совета «Динамо». Поэтому бегаю «десятку» каждый день. О липецких стартах узнал случайно и решил приехать: лучше, чем наматывать круги на тренировках, было проверить себя в настоящих соревнованиях. Получилось удачно.







Прошлогодний победитель «десятки» зубной техник из Добровского района Дмитрий Велейцев на этот раз финишировал 3-м. Сам он объяснил это возросшей конкуренцией в забеге «Прочный сплав» и сказал нам, что всё равно доволен, как пробежал.





Дмитрий Велейцев

В забегах по парку НЛМК разыгрывали награду и в командном зачёте: спортсмены из каждой команды должны были выставить по одному спортсмену на всех взрослых дистанциях. Побеждали те, кто показывал наименьшее суммарное время. В итоге победный сертификат на 100 тысяч рублей от известного спортивного магазина из рук директора спортивного клуба «Липецкий Металлург» Юрия Короленко и главного судьи соревнований Егора Меркулова получила команда Воронежа.





Параллельно со страстями на беговых дорожках в самом парке с утра начался семейный фестиваль, организаторами которого выступили также НЛМК и благотворительный фонд «Милосердие». У детей и их родителей буквально разбегались глаза от обилия конкурсов и точек активности. Кто-то прыгал через огромный канат, кто-то предпочитал играть в гигантские шахматы, кто-то плясал возле сцены. Развлечение нашлось по душе каждому.







Работали даже площадки по… медитации и йоге, в которых проверить свои способности могли как малыши, так и взрослые.







Праздник собрал немало липчан и даже погода, которая сегодня обещает быть дождливой, пожалела участников мероприятий, ограничившись кратковременным и незначительным кап-кап с неба. Возможно, она тоже зарядилась тем бешеным позитивом, что царил сегодня в главном месте для культурного отдыха в Левобережной части Липецка.





