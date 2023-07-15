Общество

10 минут назад

На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов

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#День города
На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов

В Липецке погода улучшается, народ подтягивается к праздничным локациям

К обеду в Липецке распогодилось и празднование Дня города входит в привычное русло. Липчане подтягиваются к различным развлекательным локациям. На городище раскинулся лагерь реконструкторов.

Родители с детьми окружили оружейников. Особенно нравится юным викингам помахать безопасными мечами и пострелять из лука.

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#День города

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