Общество
10 минут назад
На липецком Городище раскинулся лагерь реконструкторов
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В Липецке погода улучшается, народ подтягивается к праздничным локациям
К обеду в Липецке распогодилось и празднование Дня города входит в привычное русло. Липчане подтягиваются к различным развлекательным локациям. На городище раскинулся лагерь реконструкторов.
Родители с детьми окружили оружейников. Особенно нравится юным викингам помахать безопасными мечами и пострелять из лука.
Родители с детьми окружили оружейников. Особенно нравится юным викингам помахать безопасными мечами и пострелять из лука.
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