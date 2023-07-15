Общество

сегодня, 12:20

Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода

6 831
#День города
4
Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода

В Липецке испортилась погода, некоторые дневные мероприятия празднования 320-летия Липецка перенесли на воскресенье

Свой день рождения Липецк планировать начать отмечать массово с утра. Но увы, с утра в городе было пасмурно, временами начинал моросить мелкий дождик. 

Утром на Зеленом острове, открылась выставка производителей местной продукции и начали выступать диджеи. 

Диджеи кутали свою аппаратуру в пластиковую ленту, во избежание намокания.

Нижней же парк и вовсе оказался практически безлюден. Здесь должен был проходить фестиваль уличных театров «Петровские воды», но его перенесли на воскресенье, на то же время - с 11.00 до 16.00.

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6 831
#День города
4

Комментарии (6)

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23 минуты назад
Крашеные поддоны - это что-то...
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ё

28 минут назад
У природы нет плохой погоды....
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Гость

50 минут назад
Это нужно было организовать вчера в пятницу
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Ураа

сегодня, 12:46
Хорошо-то как! Чем хуже будет портится погода , тем лучше!!
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Лена

сегодня, 12:45
Зато дороги перекрыли(((
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Даже погода

сегодня, 12:41
против бесконечных празднований нашего руководства
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