Начать праздновать День города липчанам мешает испортившаяся погода

В Липецке испортилась погода, некоторые дневные мероприятия празднования 320-летия Липецка перенесли на воскресенье



Свой день рождения Липецк планировать начать отмечать массово с утра. Но увы, с утра в городе было пасмурно, временами начинал моросить мелкий дождик.Утром на Зеленом острове, открылась выставка производителей местной продукции и начали выступать диджеи.Диджеи кутали свою аппаратуру в пластиковую ленту, во избежание намокания.Нижней же парк и вовсе оказался практически безлюден. Здесь должен был проходить фестиваль уличных театров «Петровские воды», но его перенесли на воскресенье, на то же время - с 11.00 до 16.00.