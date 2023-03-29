Липецкая вечЁрка: жуткий пожар, кого призовут весной и скоро ли начнут менять трубы километрами

Сегодня, 29 марта, стало известно, что в пожаре на станции Плавица погибли два человека и трое пострадали, областной военком рассказал об условиях весеннего призыва, и будущий директор «РВК – Липецк» Вадим Негробов рассказал, когда наконец, в Липецке начнется замена изношенных трубопродов.

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