Общество

24 минуты назад

Липецкая вечЁрка: жуткий пожар, кого призовут весной и скоро ли начнут менять трубы километрами

1 257
#вечЁрка #пожар #призыв #ЖКХ

Сегодня, 29 марта, стало известно, что в пожаре на станции Плавица погибли два человека и трое пострадали, областной военком рассказал об условиях весеннего призыва, и будущий директор «РВК – Липецк» Вадим Негробов рассказал, когда наконец, в Липецке начнется замена изношенных трубопродов.

Загрузка плеера
Накануне вечером на станции Плавица Добринского района произошел сильный пожар. Загорелась комната на четвертом этаже жилого дома № 8 по улице Строителей. Огонь бушевал на площади 150 квадратных метров. Чтобы спасти жильцов дома  пожарные использовали автовышку. Двух человек спасти не удалось, в огне погибли 44-летний мужчина и 43-летняя женщина. Один человек получил ожоги, еще двое отравились дымом. Получившего ожоги 11% тела уже доставили в областной ожоговый центр.

Пожарные, отличившиеся во время спасательной операции будут представлены к наградам. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Областной военком Валерий Герасименко рассказал, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, призовут около полутора тысяч срочников. Год они будут служить в Западном военном округе. В зону СВО никого не отправят. Новые правила призыва начнут действовать только с 1 января 2024 года.

Вадим Негробов, который дорабатывает последние дни в администрации Липецка на посту первого вице-мэра, поделился с GOROD48 своими планами на будущее. 1 апреля он возглавит «РВК-Липецк». Обещает не покупать себе дорогую служебную иномарку. По его словам, уже этим летом липчане увидят резкое увеличение объемов работ — энергокомпания начнет большую замену трубопроводов, которую обещала при заключении концессионного соглашения. 

Мэрию чиновник покидает с ноткой легкой грусти. Он, кстати, старожил администрации Липецка — проработал в ней 2,5 года при том, что многие чиновники в мэрии больше года не задерживаются.

— Вадим Николаевич очень достойный человек и профессионал своего дела! Удачи! — пожелал Житель.

И еще не много о том, что обсуждают в Липецке. Октябрьский суд на месяц арестовал 34-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве с применением взрывного устройства. По всей видимости полицейские нашли того, кто  устроил грохот в 15 микрорайоне в минувшие выходные. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Хулиганство с применением взрывного устройства» и «Незаконное хранение взрывных устройств».

А «Липецкгорсвет»  нашел причину, по которой 10 марта  на улице Московской и 16 марта на улице Механизаторов горели светофоры. Оказалось, что за шесть лет эксплуатации светофоров в них разрушились уплотнили, и в аппараты попала влага.

Для сохранения других светофоров сотрудники «Липецкгорсвета» меняют в них клеммные колодки. Работа уже выполнена на 81 светофоре. Всего в замене клеммных колодок нуждаются 2249 светофоров.

На завтра синоптики вновь прогнозируют дожди и от +7 до +9 градусов.

И обратите внимание, сегодня с 22.00 и до завтрашнего утра движение через железнодорожный переезд в районе здания № 32/1 по улице Московской будет осуществляться по одной полосе.
1 257
#вечЁрка #пожар #призыв #ЖКХ

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

22 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Еще в рубрике

Пенсионерка вышла погулять из санатория «Лесная сказка» и заблудилась
#спасатели
4
Пенсионерка вышла погулять из санатория «Лесная сказка» и заблудилась

сегодня, 18:25

Общество
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:09

Общество
Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли
#торговые сети
7
Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли

сегодня, 16:23

Общество
Вадим Негробов: «Ухожу с ноткой грусти»
#Вадим Негробов #мэрия Липецка
24
Вадим Негробов: «Ухожу с ноткой грусти»

сегодня, 13:46

Общество
Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей
#светофор #пожар
20
Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей

сегодня, 12:59

Общество
Муниципалитет уберет рухнувший на Соколе кирпичный забор
#обрушение забора
9
Муниципалитет уберет рухнувший на Соколе кирпичный забор

сегодня, 12:56

Общество