24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар, кого призовут весной и скоро ли начнут менять трубы километрами
Сегодня, 29 марта, стало известно, что в пожаре на станции Плавица погибли два человека и трое пострадали, областной военком рассказал об условиях весеннего призыва, и будущий директор «РВК – Липецк» Вадим Негробов рассказал, когда наконец, в Липецке начнется замена изношенных трубопродов.
Пожарные, отличившиеся во время спасательной операции будут представлены к наградам. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Областной военком Валерий Герасименко рассказал, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, призовут около полутора тысяч срочников. Год они будут служить в Западном военном округе. В зону СВО никого не отправят. Новые правила призыва начнут действовать только с 1 января 2024 года.
Вадим Негробов, который дорабатывает последние дни в администрации Липецка на посту первого вице-мэра, поделился с GOROD48 своими планами на будущее. 1 апреля он возглавит «РВК-Липецк». Обещает не покупать себе дорогую служебную иномарку. По его словам, уже этим летом липчане увидят резкое увеличение объемов работ — энергокомпания начнет большую замену трубопроводов, которую обещала при заключении концессионного соглашения.
Мэрию чиновник покидает с ноткой легкой грусти. Он, кстати, старожил администрации Липецка — проработал в ней 2,5 года при том, что многие чиновники в мэрии больше года не задерживаются.
— Вадим Николаевич очень достойный человек и профессионал своего дела! Удачи! — пожелал Житель.
И еще не много о том, что обсуждают в Липецке. Октябрьский суд на месяц арестовал 34-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве с применением взрывного устройства. По всей видимости полицейские нашли того, кто устроил грохот в 15 микрорайоне в минувшие выходные. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Хулиганство с применением взрывного устройства» и «Незаконное хранение взрывных устройств».
А «Липецкгорсвет» нашел причину, по которой 10 марта на улице Московской и 16 марта на улице Механизаторов горели светофоры. Оказалось, что за шесть лет эксплуатации светофоров в них разрушились уплотнили, и в аппараты попала влага.
Для сохранения других светофоров сотрудники «Липецкгорсвета» меняют в них клеммные колодки. Работа уже выполнена на 81 светофоре. Всего в замене клеммных колодок нуждаются 2249 светофоров.
На завтра синоптики вновь прогнозируют дожди и от +7 до +9 градусов.
И обратите внимание, сегодня с 22.00 и до завтрашнего утра движение через железнодорожный переезд в районе здания № 32/1 по улице Московской будет осуществляться по одной полосе.
Электорат