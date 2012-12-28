Пятеро липчан отравились грибами

Судя по всему, все по ошибке съели мухоморы.

В Липецкой области зарегистрированы первые в этом сезоне случаи отравления грибами. 30 июня в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 поступили пятеро отравившихся.Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, трое человек из одной компании: 55-летний мужчина, 59-летняя и 85-летняя женщины предполагали, что собирали и ели толкачики, но судя по всему, они их спутали с мухоморами.А двое членов одной семьи: 48-летний мужчина и 66-летняя женщина считали, что ели курятники, но клиника отравления тоже указывала на мухоморы.Все пятеро поступили в тяжёлом состоянии с интоксикационным психозом и нарушением сознания. Сегодня состояние пациентов уже средней степени тяжести. Они в сознании.