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Здоровье
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43 минуты назад
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Пятеро липчан отравились грибами
Судя по всему, все по ошибке съели мухоморы.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, трое человек из одной компании: 55-летний мужчина, 59-летняя и 85-летняя женщины предполагали, что собирали и ели толкачики, но судя по всему, они их спутали с мухоморами.
А двое членов одной семьи: 48-летний мужчина и 66-летняя женщина считали, что ели курятники, но клиника отравления тоже указывала на мухоморы.
Все пятеро поступили в тяжёлом состоянии с интоксикационным психозом и нарушением сознания. Сегодня состояние пациентов уже средней степени тяжести. Они в сознании.
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