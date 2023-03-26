Происшествия

53 минуты назад

В Липецке возбуждено уголовное дело о хулиганстве после «хлопков» в 15-м микрорайоне

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#хулиганство
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Правительство области прокомментировало происшествие у общежития на улице 15-й микрорайон.

«Накануне вечером жители нескольких микрорайонов Липецка слышали громкие хлопки.

Источник шума по информации, поступившей в правоохранительные органы, находился рядом с домом №1/4 в 15 микрорайоне города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех жителей домов, эксперты осматривают место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится на контроле правоохранительных ведомств», - говорится в сообщении правительства.

Напомним, хлопки у дома № 1/4 по улице 15-м микрорайон прозвучали 25 марта около десяти у вечера. Очевидцы рассказывали разное. Кому-то показалось, что что-то упало с балкона 7-го этажа на 5-й и громко хлопнуло, так что побило стекла. Кто-то сообщал о разрыве светошумовой гранаты.

На протяжении нескольких часов сотрудники отдела полиции №3, патрульно-постовой службы и кинологи осматривали территорию за домом и контейнерную площадку. Найдены несколько фрагментов, происхождение которых устанавливается.
3 1662
#хулиганство
1

Комментарии (3)

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Непонятно

9 минут назад
Что именно произошло? Слов много, содержание - ноль. Впрочем, это характерно для Г-48.
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ded

16 минут назад
школота резвится. сезонное обострение
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Гость

34 минуты назад
Что нашли то?
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