Общество
10 минут назад
Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей
За шесть лет эксплуатации светофоров уплотнили разрушились, и в аппараты попала влага.
«Липецкгорсвет» получил данные экспертизы сгоревших на улицах Московской и Механизаторов светофоров. выяснилось, что оба аппарата загорелись из-за попавшей в них влаги. Многолетняя эксплуатация светофоров под воздействием перепадов температуры, ультрафиолета и осадков привела к естественной разгерметизации корпусов – разрушению резиновых уплотнителей.
- По проводам влага добралась до клеммных колодок – соединений, расположенных на задних стенках корпусов, произошло замыкание и светофоры вспыхнули, - сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
В мэрии отметили, что оба сгоревших светофора работали шесть лет. В то время, как заявленный срок их службы – не менее десяти. Результаты проверки «Липецкгорсвет» направил в адрес завода-изготовителя для предотвращения аналогичных ситуаций.
Для сохранения других светофоров сотрудники «Липецкгорсвета» меняют в них клеммные колодки. Работы уже выполнены на 81 светофоре. До конца недели колодки заменят на светофорах на улице Прокатной и проспекте Мира. Всего в замене клеммных колодок нуждаются 2249 светофоров.
Напомним, что в Липецке за неделю сгорели два светофора — 10 марта у остановки «Московская» и 16 марта на улице Механизаторову Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.
- По проводам влага добралась до клеммных колодок – соединений, расположенных на задних стенках корпусов, произошло замыкание и светофоры вспыхнули, - сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
В мэрии отметили, что оба сгоревших светофора работали шесть лет. В то время, как заявленный срок их службы – не менее десяти. Результаты проверки «Липецкгорсвет» направил в адрес завода-изготовителя для предотвращения аналогичных ситуаций.
Для сохранения других светофоров сотрудники «Липецкгорсвета» меняют в них клеммные колодки. Работы уже выполнены на 81 светофоре. До конца недели колодки заменят на светофорах на улице Прокатной и проспекте Мира. Всего в замене клеммных колодок нуждаются 2249 светофоров.
Напомним, что в Липецке за неделю сгорели два светофора — 10 марта у остановки «Московская» и 16 марта на улице Механизаторову Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.