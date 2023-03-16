Происшествия
50 минут назад
На улице Механизаторов сгорел светофор
За неделю это уже второй сгоревший в городе светофор.
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Около восьми утра 16 марта в Липецке на улице Механизаторов сгорел светофор. Аппарат расплавился полностью и стек на проезжую часть струями расплавленного пластика. Оставшееся пламя потушили пожарные.
За шесть дней это второй сгоревший в городе светофор - первый сгорел 10 марта на улице Московской.
За шесть дней это второй сгоревший в городе светофор - первый сгорел 10 марта на улице Московской.
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дух Ярослава Гашека
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