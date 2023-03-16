Происшествия

50 минут назад

На улице Механизаторов сгорел светофор

6 729
#светофор #пожар
2

За неделю это уже второй сгоревший в городе светофор. 

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Около восьми утра 16 марта в Липецке на улице Механизаторов сгорел светофор. Аппарат расплавился полностью и стек на проезжую часть струями расплавленного пластика. Оставшееся пламя потушили пожарные. 

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За шесть дней это второй сгоревший в городе светофор - первый сгорел 10 марта на улице Московской.
6 729
#светофор #пожар
2

Комментарии (6)

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я

19 минут назад
Теперь по весне не только асфальт, но и светофоры тают.
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Бакэ

22 минуты назад
Кто-то неплохо отмыл денег на закупке светофоров. СКР, обратите внимание
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дух Ярослава Гашека

24 минуты назад
Это от стыда. Они красным просто светились при виде мусора на улицах.
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Житель

26 минут назад
Асфальт, светофоры, промоины, дыры на дорогах. Браво. Даль что??? Будем строить в парке молодёжный аквапарк. Бред в этом городе. Город дыра.
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Житель

37 минут назад
Наверное вся партия бракованная
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Естественный отбор

39 минут назад
Китайский светофор сделанный (протёртый рукавом) и сертифицированный в России.....
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