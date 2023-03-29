Происшествия

45 минут назад

Пожарных, отличившихся в Плавице, представят к наградам

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#МЧС #пожар

Огонь бушевал на площади в 150 квадратных метров, людей спасали по автолестницам.

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Площадь пожара в пятиэтажном доме поселка Плавица Добринского района составила 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение из окон квартиры, а также сильное задымление в подъезде.  Пожарные начали эвакуацию жильцов дома. В тушении пожара участвовали 10 отделений пожарной охраны. Эвакуированы 35 человек,  шесть человек спасены. К сожалению три человека пострадали и двое - погибли.

Пожарные действовали в условиях сопряженных с риском для жизни. В спасении людей была задействована высотная пожарная техника, привлеченные автовышки сторонних организаций, пожарная трехколенная выдвижная лестница, по которым пожарные вызволяли людей из горящего здания. Личный состав пожарной охраны, отличившиеся при тушении пожара и спасению людей будут представлены к награде», - рассказали в МЧС.

В доме продолжается работа сотрудников пожарного надзора и правоохранительных органов для установления обстоятельств возгорания.

Напомним, что пожар в доме на улице Строителей начался 28 марта около половины десятого вечера в комнате четвертого этажа. С огнем пожарные боролись четыре часа.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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матвей

30 минут назад
Надо после каждого пожара ,по ордену давать.
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Андрей

33 минуты назад
Кто курил в квартире, того спасли?
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