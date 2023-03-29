54 минуты назад
Вадим Негробов: «Ухожу с ноткой грусти»
Уходящий первый заместитель главы Липецка рассказал GOROD48 о своем опыте работы в мэрии, планах на будущее и надеждах на концессии.
— Первый вопрос традиционный. Новое место вашей работы равноценно тому, которое вы покидаете? «РВК-Липецк» — дочка госкорпорации. Оттуда можно и в Москву попасть. В то же время ваш предшественник на должности вице-мэра Константин Востриков уходил в вице-губернаторы...
— Я бы не стал сравнивать мою нынешнюю должность с новой. Да, если с муниципальной службы уйти на государственную, в те же вице-губернаторы, это рост. А ресурсная организация — это другое. Другой объем работы и другая ответственность. «РВК-Липецк» — это классическая ресурсоснабжающая организация. В ней работает почти тысяча человек.
— Сейчас «РВК-Липецк» возглавляет Александр Шачнев. Его-то куда, Вадим Николаевич?
— Возможно, станет моим заместителем. Как к профессионалу, к нему нет вопросов.
— А по зарплате? Там будет лучше?
— Это конфиденциальная информация (смеется).
— «РВК-Липецк» стала гарантирующим поставщиков с 1 января прошлого года. Уже конец марта нынешнего. Вопрос: где вложения компании в модернизацию сетей по концессии? Кажется, что все это время организация занимается латанием дыр.
— Так и есть. По сути, с начала прошлого года «РВК-Липецк» занимается той же деятельностью, что и ЛГЭК. Работает по тому же регулируемому тарифу. У компании не выросла ни ремонтная программа, ни инвестиционная. Единственное основание для начала широкой модернизации — начало работы по концессионному соглашению. А их будет, напомню, две: обновление водопроводных и канализационных сетей и объектов, а также техническое перевооружение МУП «ЛиСА» с общим объемом инвестиций в 20,6 миллиарда рублей в ценах прошлого года.
— Когда же в Липецке наконец начнут менять трубы километрами?
— Концессия на восстановление коммунальных сетей ценой в 16 миллиардов рублей заключена. «Росводоканал» находится на стадии финансового закрытия сделки. Когда будут подписаны все документы, «РВК-Липецк» получит займ на эту сумму от институтов развития, «ВЭБ.РФ» и от «ДОМ.РФ». Сейчас в этих корпорациях идут внутренние непростые процедуры согласований. Думаю, что к концу весны все закончится. Летом липчане увидят резкое увеличение объемов работ — «РВК-Липецк» уйдет от латания дыр на замену труб теми самыми километрами, о которых вы сказали.
Концессия по городским очистным сооружениям согласована со всеми ее сторонами. Кстати, сегодня получено согласие ФАС России. Это последний документ, которого мы ждали перед тем, как начать работу по модернизации МУП «ЛиСА».
— Два последних года о концессиях только и говорят. Почему так медленно движется этот процесс при уже известных инвесторах?
— Благодаря вовлеченности в этот процесс главы Липецка Евгении Уваркиной, мы стали заниматься концессиями еще в 2020 году, когда в Кабмине только начали говорить о необходимости крупных инвестиций частного и государственного капитала в коммунальную инфраструктуру. Липецк столкнулся со сложнейшей правовой коллизией, препятствовавшей успеху заключению концессий, поскольку у нас вся коммунальная инфраструктура была в АО «ЛГЭК». В этом обществе было и муниципальное имущество, и акционерный капитал. Подобной компании в стране не было. И нам было нужно расшить все так, чтобы перевести сети и объекты обратно в муниципальную собственность. Это было очень сложно сделать юридически, чтобы ни у каких контролирующих структур не было никаких вопросов. На решение совсем непростой задачи ушло два года. Но если бы мэр Липецка начала этим заниматься позже, когда у правительства РФ сформировалась ясная позиция по концессиям, мы бы опоздали от возможности привлечения заемных средств на два года.
— А что ждало бы Липецк в течение этих двух лет?
— Даже думать об этом не хочу! Сети и так-то на ладан дышат. Без концессии мы можем только их латать, деревянными чопиками дырки в трубах забивать, ставить латку на латку. До коммунального коллапса было бы недалеко. Так что Евгения Юрьевна — большой молодец! Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова недавно сказала в горсовете, что этот год — год концессий. Концессии стали как никогда актуальны. И мы — в тренде. Поэтому здорово, что мы начали работу по привлечению инвестиций заранее.
— Почему концессия такая длинная — 49 лет?
— Условия концессии, ее ключевые параметры сродни сообщающимся сосудам в физике. Первый сосуд — объем инвестиций. Второй — механизм возврата заемных средств. Третий — время их возврата. Да, всем бы хотелось, чтобы уже через год в Липецке не было бы гнилых труб и связанных с этим аварийных отключений. Но если одномоментно освоить миллиарды инвестиций, то потребительские тарифы на воду и водоотведение вырастут в десятки раз. И этого горожане нам бы не простили.
— «Росводоканал» заявляет, что максимально в модернизацию сетей в Липецке ее дочка вложится в первые пять лет концессии. Ничего не изменилось?
— Да, активная фаза инвестиций — пять лет. А потом будет еще пять лет реновации, но уже с меньшими темпами. Так «РВК-Липецк» сможет решить другую проблему — старения сетей. Вот почему ЛГЭКу не хватало средств на инвестиционную программу, на ремонты? Потому, что у акционерного общества не было амортизационных отчислений для возмещения износа основных фондов. Какая могла быть амортизация на старых сетях 60-х-70-х годов? У нас 550 километров водопроводных труб по городу — со 100-процентным сроком износа! А после того, как «РВК-Липецк» по концессии построит сотни километров новых сетей, у компании появятся амортизационные отчисления. И это позволит в нормальном режиме заниматься реновацией существующих сетей. Так, например, работает «Квадра», работают «Россети».
Мэрия Липецка проделала за два года колоссальную работу. Мы учли все зоны развития в Липецке, потребности в сетях новых микрорайонов. На наши первоначальные графики замены сетей наложили аварийные участки и с учетом этого откорректировали планы. Учли все то, что категорически необходимо для нормальной жизнедеятельность города. Так появилась наша инвестпрограмма, учитывающая самый социально не напряженный рост тарифа для населения. Потому-то мы и остановились на этих самых 49 годах.
— Когда станете гендиректором «РВК-Липецк», сразу, наверное, купите себе новый автомобиль? Миллионов за 5-6? Как обычно делали предыдущие руководители ЛГЭКа?
— (смеется). Нет, РВК — организация с тарифным регулированием. Покупка автомобиля для директора не предусмотрена инвестиционной программой.
— Липчане заметили, что средний возраст выживаемости в мэрии — год. С каким сердцем уходите на новую должность?
— Я проработал в городской администрации 2,5 года. Сначала как председатель департамента ЖКХ, потом — как первый вице-мэр. Со многими коллегами удалось выстроить деловые уважительные отношения, с кем-то даже дружеские. Это был определенный этап в жизни. Конечно, ухожу с ноткой грусти. Но я не бегу с должности первого зама главы Липецка, как порой пишут в соцсетях. Просто у меня появилась другая задача, и мне интересно ее реализовать. За эти два с половиной года я получил невероятный опыт. В мэрии было реально интересно. У меня невероятно расширился кругозор в плане функционирования города как сложного организма. Рад, что оставляю хороший задел. Например, мы постарались уйти от истории «положили новый асфальт на дороге, потом перекопали, чтобы положили трубы». Сейчас все наши ремонты дорог максимально согласованы с инвестиционными программами энергетиков.
— За полтора года в должности первого вице-мэра у вас было время на какие-то занятия для души? Я знаю, что вы очень любите готовить, например.
— Да, я люблю готовить мясо и рыбу на открытом огне. Раза два за это время получалось этим позаниматься.
— Каким будет ваш новый фронт работ?
— Передо мной будет много задач. «РВК-Липецк» получит огромный объем инвестиций — без малого 21 миллиард рублей по двум концессиям, что больше размера годового бюджета Липецка. Нужен тщательный контроль за этими средствами, за качеством материалов, за подрядчиками. Вторая задача — собираемость платежей населения и юрлиц. Хочу сразу заявить, что почти все собираемые с потребителей платежи будут идти на возврат инвестиций. Никаких сверхприбылей в регулируемой организации, как РВК, нет. Компании на все про все остается расчетная предпринимательская прибыль — порядка 3%. Вот наш заработок. Третья задача — эксплуатация имеющихся сетей. Четвертая — необходимость повышения престижа профессии. Хочу, чтобы про работу в РВК говорили примерно также, как, например, про работу в «Газпроме».
— Вадим Николаевич, кого оставляете вместо себя в этом кабинете?
— Это решение — за главой Липецка.
Игорь Луговой
Первое фото - огонь !
Сказочник
Летом липчане увидят ...
Сергей