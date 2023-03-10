Происшествия
26 минут назад
На улице Московской сгорел светофор
Загрузка плеера
В Липецке на улице Московской рядом с одноименной остановкой загорелся светофор.
По словам очевидцев, горящая конструкция упала с крепления на проезжую часть, после чего ее затушили прибывшие пожарные.
Некоторые водители проезжали под горящим светофором. Но пока данных об испорченных автомобилях, на которые могла попасть горящая пластмасса нет.
По словам очевидцев, горящая конструкция упала с крепления на проезжую часть, после чего ее затушили прибывшие пожарные.
Некоторые водители проезжали под горящим светофором. Но пока данных об испорченных автомобилях, на которые могла попасть горящая пластмасса нет.