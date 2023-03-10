Происшествия

26 минут назад

На улице Московской сгорел светофор

279
#МЧС #пожар #светофор
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В Липецке на улице Московской рядом с одноименной остановкой загорелся светофор.

По словам очевидцев, горящая конструкция упала с крепления на проезжую часть, после чего ее затушили прибывшие пожарные.

Некоторые водители проезжали под горящим светофором. Но пока данных об испорченных автомобилях, на которые могла попасть горящая пластмасса нет.
279
#МЧС #пожар #светофор
1

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