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Жильцов горящего дома в Плавице спасали с помощью автолестницы и выносили на руках — огонь охватил два этажа

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#МЧС #пожар

Во время пожара погибли мужчина и женщина. Еще трех человек спасли.

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Причины пожара в многоквартирном доме села Плавица Добринского района, во время которого погибли два человека и пострадали трое, будет выяснять специальная лаборатория. 

Как сообщил GOROD48 глава администрации Богородицкого сельского совета Александр Овчинников, до работы лаборатории в здание никого не допускают. Всего в результате пожара повреждены пять комнат.

— Раньше это здание было общежитием, потом стало обычным жилым домом. Пока о причинах пожара говорить нечего, ждем результатов экспертиз, после будем думать, как восстановить жилье, — рассказал GOROD48 глава сельсовета.

По его словам в комнате на четвертом этаже погибла женщина, а на пятом этаже — мужчина. Один человек получил ожоги, еще двое отравились дымом: один из них инвалид, которого выносили на руках, второго эвакуировали с помощью автолестницы. Но сейчас с ними все в порядке. Все пострадавшие были доставлены в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

—В одной комнате жила женщина с тремя детьми. Она вместе с детьми успела покинуть дом. Пока живет у матери. У нас есть две комнаты в общежитии, при необходимости будем их предоставлять. Механизмы помощи также продумываем, — рассказал Александр Овчинников.

Пожар в доме №8 по улице Строителей в Плавице вспыхнул вчера вечером.  По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании на четвертом этаже здания поступило в 21:29.

Как пишет издание «Добринские вести», на место вызова сразу выехали несколько пожарных подразделений, четыре бригады скорой помощи, два автоподъемника из комхоза и электросетей, привлекались и другие службы. Из многоквартирного дома были эвакуированы 35 человек. Пожар удалось потушить в 01.30. Полностью выгорела квартира, в которой находился очаг возгорания. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что личности погибших установлены. Ими оказались 44-летний мужчина и 43-летняя женщина. Правоохранительные органы в свою очередь выясняют обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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#МЧС #пожар

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