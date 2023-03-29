Происшествия

18 минут назад

Пострадавшего при пожаре в Плавице 39-летнего мужчину доставит в Липецк санавиация

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#пожар
Пострадавшего при пожаре в Плавице 39-летнего мужчину доставит в Липецк санавиация

По предварительным данным, у мужчины — серьёзная термоингаляционная травма и ожоги 11% тела.

Пострадавшего при пожаре на станции Плавица Добринского района 39-летнего мужчину сегодня доставит областной ожоговый центр санавиация. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов по сообщению коллег из Добринской ЦРБ, у мужчины — серьёзная термоингаляционная травма и ожоги 11% тела.

Напомним, накануне вечером на станции Плавица Добринского района во время пожара в жилом доме два человека: 44-летний мужчина и 43-летняя женщина погибли и ещё трое пострадали. Сообщение о пожаре поступило в 21:29, горела комната на четвертом этаже жилого дома№8 по улице Строителей. Один человек получил ожоги, еще двое отравились дымом. Из многоквартирного дома были эвакуированы 35 человек. Пожар удалось потушить в 01.30. Полностью выгорела квартира, в которой находился очаг возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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#пожар

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