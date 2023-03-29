Общество

33 минуты назад

На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек

2 446
#призыв #военкомат
На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек

1 апреля в стране начнется весенний призыв, на срочную службу отправятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

По словам военкома Липецкой области Валерия Герасименко, во время весеннего призыва на срочную службу из Липецкой области отправятся около полутора тысяч человек —  примерно столько же, сколько год назад. Возраст призывников и сроки прохождения срочной службы в армии не меняются. Призыву на год подлежат граждане от 18 до 27 лет. Изменения ждут призывников только с 1 января 2024 года.

Служить липчане будут традиционно войсках Западного военного округа.

— Не при каких обстоятельствах срочников не направят в зону СВО, — особо уточнил Валерий Герасименко.
2 446
#призыв #военкомат

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зоркий

17 минут назад
Koммунист, отсюда вывод: коммунизм приводит к энурезу и плоскостопию
ответить

Koммунист

29 минут назад
У меня плоскостопие и энурез
ответить

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: нам напомнили о полезных свойствах топинамбура и липчане пересядут на мотоциклы?
#Сегодня в Липецке
11
Сегодня в Липецке: нам напомнили о полезных свойствах топинамбура и липчане пересядут на мотоциклы?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: трагедия на Тракторном, Евгений и Евгении, и отставка вице-мэра
#вечЁрка #городской Совет #администрация Липецка
9
Липецкая вечЁрка: трагедия на Тракторном, Евгений и Евгении, и отставка вице-мэра

вчера, 20:23

Общество
Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин
#торговля #алкоголь
40
Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин

вчера, 17:34

Общество
Евгению Уваркину не устроило заявление сделать бесхозяйные сети муниципальными к 2045 году
#Евгения Уваркина #Липецкий горсовет
6
Евгению Уваркину не устроило заявление сделать бесхозяйные сети муниципальными к 2045 году

вчера, 17:02

Общество
В Сселках внепланово отключили холодную воду
#отключения
3
В Сселках внепланово отключили холодную воду

вчера, 15:54

Общество
В бюджете Липецка образовалась финансовая дыра размером в 300 миллионов рублей
#бюджет #ЕНС
65
В бюджете Липецка образовалась финансовая дыра размером в 300 миллионов рублей

вчера, 15:38

Общество