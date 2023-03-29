На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек

1 апреля в стране начнется весенний призыв, на срочную службу отправятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

По словам военкома Липецкой области Валерия Герасименко, во время весеннего призыва на срочную службу из Липецкой области отправятся около полутора тысяч человек — примерно столько же, сколько год назад. Возраст призывников и сроки прохождения срочной службы в армии не меняются. Призыву на год подлежат граждане от 18 до 27 лет. Изменения ждут призывников только с 1 января 2024 года.



Служить липчане будут традиционно войсках Западного военного округа.



— Не при каких обстоятельствах срочников не направят в зону СВО, — особо уточнил Валерий Герасименко.