Происшествия

46 минут назад

34-летнего липчанина арестовали по подозрению в хулиганстве с применением взрывного устройства в 15-м микрорайоне

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#взрыв #хулиганство
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34-летнего липчанина арестовали по подозрению в хулиганстве с применением взрывного устройства в 15-м микрорайоне

Мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве с применением взрывного устройства и незаконном хранении взрывных устройств, арестован до 26 мая.

Октябрьским районным судом Липецка арестован подозреваемый в хулиганстве с применением взрывного устройства в 15-м микрорайоне Липецка и хранении взрывных устройств. 34-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Липецку.

Напомним, 25 марта около деcяти вечера у дома № 1/4 по улице 15-м микрорайон с интервалом в семь-восемь минут  прозвучали два взрыва. Их слышали жители нескольких микрорайонов Липецка. Произошедшее полицейские  квалифицировали, как хулиганство. На протяжении нескольких часов сотрудники отдела полиции №3, патрульно-постовой службы и кинологи осматривали территорию за домом и контейнерную площадку. Были найдены несколько фрагментов, происхождение которых устанавливается.

— Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 34-летнему липчанину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением взрывного устройства»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывных устройств»). Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 мая 2023 года, — рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.


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#взрыв #хулиганство
3

Комментарии (1)

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Один

20 минут назад
Тогда не взрывное устройство, а хлопательное
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