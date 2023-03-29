46 минут назад
34-летнего липчанина арестовали по подозрению в хулиганстве с применением взрывного устройства в 15-м микрорайоне
Мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве с применением взрывного устройства и незаконном хранении взрывных устройств, арестован до 26 мая.
Напомним, 25 марта около деcяти вечера у дома № 1/4 по улице 15-м микрорайон с интервалом в семь-восемь минут прозвучали два взрыва. Их слышали жители нескольких микрорайонов Липецка. Произошедшее полицейские квалифицировали, как хулиганство. На протяжении нескольких часов сотрудники отдела полиции №3, патрульно-постовой службы и кинологи осматривали территорию за домом и контейнерную площадку. Были найдены несколько фрагментов, происхождение которых устанавливается.
— Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 34-летнему липчанину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением взрывного устройства»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывных устройств»). Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 мая 2023 года, — рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Еще в рубрике
32 минуты назадПроисшествия
Один