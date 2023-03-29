В Липецкой области дождливо, туманно и до +10

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-востока, который принесет осадки в виде дождя.

31 марта в тылу этого циклона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшие, днем слабые дожди. Ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.



День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.



