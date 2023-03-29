Происшествия

25 минут назад

Два человека погибли во время пожара на станции Плавица

220
#пожар
Два человека погибли во время пожара на станции Плавица

Еще трое пострадали.

Накануне вечером на станции Плавица Добринского района во время пожара в жилом доме два человека погибли и трое пострадали.

По данным областного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:29, горела комната на четвертом этаже жилого дома №8 по улице Строителей. 





220
#пожар

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