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Липецкая вечЁрка: мотоциклист сбил женщину, непогода обесточила четыре района города, и ковидные ограничения
Сегодня, 30 июля, стало известно, что накануне ночью мотоциклист сбил женщину, она умерла в машине скорой помощи, из-за непродолжительного ненастья остались без света жители четырех районов города, и в регионе ужесточили ковидные ограничения.
ДТП на улице Первомайской зафиксировала камера видеонаблюдения. Сбивший женщину байкер попал на видео также и на площади Франценюка. А найти его помогли очевидцы аварии.
На мотоциклиста составили протоколы по двум административным статьям — нарушение правил регистрации транспорта и езда без страховки. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
— Уже более месяца каждую ночь покатушки по Советской, Первомайской и Неделина! Носятся с бешеной скоростью! Спать с открытым окном невозможно! При этом наши служители закона ковыряются в носу! Дождались сбитых пешеходов? Пока петух в ж*** не клюнет, не дернутся! — возмутился комментатор.
Сегодня около трех часов ночи на трассе М4 «Дон» 43-летняя жительница Московской области на «Хендае» насмерть задавила 57-летнюю женщину и 69-летнего мужчину.
А днем на автостанции «Сокол» в Липецке «Ниссан» врезался в автобус. В этом ДТП никто не пострадал.
Сегодня на Липецк налетел шквалистый ветер, а потом начался ливень. Непогода бушевала около получаса, но принесла много неудобств горожанам. Были обесточены четыре микрорайона. К вечеру, по данным ЛГЭК, электроснабжение восстановлено. В городе выпало 5,2 миллиметра осадков, это 7% от среднемесячной нормы.
— «Для ликвидации последствий стихии направлены бригады…» Эй, отцы-командиры Липецка! Вы что называете стихией? Обычный летний дождь? А если будет на «Ключах» как в Сочи, что тогда? — спросил в комментариях Пессимист.
На НЛМК из-за порыва ветра на кровлю одного из цехов упал башенный кран. Во время ЧП никто не пострадал.
Как минимум на два автомобиля упали деревья: в Военном городке и на улице Стаханова. На улицах Комсомольской, Фрунзе, Филипченко, Московской, Товарном проезде деревья повредили электрические провода, а на проспекте Победы — перекрыли проезжую часть.
В очередной раз продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Теперь до конца лета. Также до 31 августа продлен режим самоизоляции для пожилых людей. Их и беременных женщин рекомендовано оставить на удаленке.
Добавим, что за предыдущие сутки медики обнаружили в Липецкой области 245 случаев COVID-19. Причем на Липецк пришлось только четверть из них, хотя почти всю неделю было около половины.