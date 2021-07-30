Происшествия
17 минут назад
На кровлю одного из цехов НЛМК упал башенный кран
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В результате падения крана пострадавших нет.
Сегодня на НЛМК в результате порыва ветра упал башенный кран. Конструкция рухнула на кровлю одного из цехов предприятия.
«30 июля в конвертерном цехе №2 из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы, информация о сроках их завершения будет предоставлена позднее», - сообщили GOROD48 в пресс-службе Новолипецкого комбината.
Напомним, сегодня над Липецком прошел грозовой фронт с сильным ветром. Спасательные службы приняли 15 сообщений о падении деревьев, в двух случая пострадали автомобили. Без энергоснабжения осталась часть домов на нескольких десятках улиц Липецка.
«30 июля в конвертерном цехе №2 из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы, информация о сроках их завершения будет предоставлена позднее», - сообщили GOROD48 в пресс-службе Новолипецкого комбината.
Напомним, сегодня над Липецком прошел грозовой фронт с сильным ветром. Спасательные службы приняли 15 сообщений о падении деревьев, в двух случая пострадали автомобили. Без энергоснабжения осталась часть домов на нескольких десятках улиц Липецка.
688