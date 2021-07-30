Происшествия

17 минут назад

На кровлю одного из цехов НЛМК упал башенный кран

688
#ветер
На кровлю одного из цехов НЛМК упал башенный кран

В результате падения крана пострадавших нет.

Сегодня на НЛМК в результате порыва ветра упал башенный кран. Конструкция рухнула на кровлю одного из цехов предприятия.

«30 июля в конвертерном цехе №2 из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы, информация о сроках их завершения будет предоставлена позднее», - сообщили GOROD48 в пресс-службе Новолипецкого комбината.

Напомним, сегодня над Липецком прошел грозовой фронт с сильным ветром. Спасательные службы приняли 15 сообщений о падении деревьев, в двух случая пострадали автомобили. Без энергоснабжения осталась часть домов на нескольких десятках улиц Липецка.
688
#ветер

Еще в рубрике

В Липецке задержан житель Воронежа, обокравший бывшую жену
#мошенничество
В Липецке задержан житель Воронежа, обокравший бывшую жену

17 минут назад

Происшествия
Наезд мотоцикла на женщину попал на видео
#авария #ДТП
1
Наезд мотоцикла на женщину попал на видео

17 минут назад

Происшествия
«Ниссан» врезался в маршрутку на автостанции
#ДТП #авария
1
«Ниссан» врезался в маршрутку на автостанции

22 минуты назад

Происшествия
Шквалистый ветер обесточил четыре микрорайона Липецка
#ливень #потоп #ураган
28
Шквалистый ветер обесточил четыре микрорайона Липецка

сегодня, 12:48

Происшествия
Полицейские нашли сбившего насмерть женщину мотоциклиста
#авария #ДТП
39
Полицейские нашли сбившего насмерть женщину мотоциклиста

сегодня, 11:52

Происшествия
Еще на одну липчанку напала стая бродячих собак у Петровского рынка
#бродячие животные
122
Еще на одну липчанку напала стая бродячих собак у Петровского рынка

сегодня, 10:42

Происшествия