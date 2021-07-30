Шквалистый ветер обесточил четыре микрорайона Липецка

Коммунальщики чистят ливневки прямо во время дождя

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Сегодня после полудня, как и предупреждали метеорологи, на Липецк обрушился ветер, сопровождавшийся ливнем.Как сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков, в результате шквала без электроснабжения остались в поселке Сырский Рудник – улицы Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечная, Прудная, Рудничная, Поселковая, Жактовская, Паровозная. Также без электроснабжения остались на Универсальном проезде дома №10, 7А, улицы Фрунзе, Скороходова, Неделина, Кузнечная, Комсомольский проезд, Кооперативная, Верхняя, Джамбула, Комсомольская, Крымская, дом 137, ул.Ильича, Литейный переулок ,Спортивный переулок, Краснодонская, Спортивная, Кошевого, Украинская, Зеленая, Парковый переулок, Гвардейская, Тургенева.Ливень затопил парковку у «Ривьеры».Для ликвидации последствий стихии направлены бригады комплекса электросетей. Ситуация находится под контролем мэрии. Коммунальный службы города чистили ливневые канализации прямо во время дождя.Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 милиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).