Происшествия
29 минут назад
Шквалистый ветер обесточил четыре микрорайона Липецка
Коммунальщики чистят ливневки прямо во время дождя
Сегодня после полудня, как и предупреждали метеорологи, на Липецк обрушился ветер, сопровождавшийся ливнем.
Как сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков, в результате шквала без электроснабжения остались в поселке Сырский Рудник – улицы Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечная, Прудная, Рудничная, Поселковая, Жактовская, Паровозная. Также без электроснабжения остались на Универсальном проезде дома №10, 7А, улицы Фрунзе, Скороходова, Неделина, Кузнечная, Комсомольский проезд, Кооперативная, Верхняя, Джамбула, Комсомольская, Крымская, дом 137, ул.Ильича, Литейный переулок ,Спортивный переулок, Краснодонская, Спортивная, Кошевого, Украинская, Зеленая, Парковый переулок, Гвардейская, Тургенева.
Ливень затопил парковку у «Ривьеры».
Для ликвидации последствий стихии направлены бригады комплекса электросетей. Ситуация находится под контролем мэрии. Коммунальный службы города чистили ливневые канализации прямо во время дождя.
Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 милиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).
Как сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков, в результате шквала без электроснабжения остались в поселке Сырский Рудник – улицы Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечная, Прудная, Рудничная, Поселковая, Жактовская, Паровозная. Также без электроснабжения остались на Универсальном проезде дома №10, 7А, улицы Фрунзе, Скороходова, Неделина, Кузнечная, Комсомольский проезд, Кооперативная, Верхняя, Джамбула, Комсомольская, Крымская, дом 137, ул.Ильича, Литейный переулок ,Спортивный переулок, Краснодонская, Спортивная, Кошевого, Украинская, Зеленая, Парковый переулок, Гвардейская, Тургенева.
Ливень затопил парковку у «Ривьеры».
Загрузка плеера
Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 милиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).
ЖКХ
007
Максик
ЗА ТУЧКОВА
002
Гость
Местный житель
Ссёлки