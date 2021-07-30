Москвичка задавила двух липчан на трассе

Мужчина и женщина пересекали дорогу ночью вне перехода. На них не было светоотражающих элементов.

Сегодня около трех часов ночи на 424 км трассы М4 «Дон» 43-летняя жительница Московской области задавила двух пешеходов. Под колеса ее «Хэндая» попали 57-летняя женщина и 69-летний мужчина.



- Пешеходы пересекали трассу вне пешеходного перехода. Оба погибли на месте аварии. На одежде погибших не было светоотражающих элементов, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Проводится проверка всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.



Пешеходы были сбиты на трассе в Задонском районе возле автозаправочной станции.