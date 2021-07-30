Происшествия

сегодня, 09:09

Москвичка задавила двух липчан на трассе

3 2362
#авария #ДТП
5
Москвичка задавила двух липчан на трассе

Мужчина и женщина пересекали дорогу ночью вне перехода. На них не было светоотражающих элементов.

Сегодня около трех часов ночи на 424 км трассы М4 «Дон» 43-летняя жительница Московской области задавила двух пешеходов. Под колеса ее «Хэндая» попали 57-летняя женщина и 69-летний мужчина.

- Пешеходы пересекали трассу вне пешеходного перехода. Оба погибли на месте аварии. На одежде погибших не было светоотражающих элементов, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Проводится проверка всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

Пешеходы были сбиты на трассе в Задонском районе возле автозаправочной станции.
3 2362
#авария #ДТП
5

Комментарии (3)

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Дед

5 минут назад
Переходя дорогу в неположенном месте нужно быть осторожней в 10 раз
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цирк

38 минут назад
она скорее всего была из избирательной комиссии и о чем то думала-149 проц
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ВАЗ 2101

55 минут назад
В данной ситуации она ни в чем не виновата.
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