Происшествия
сегодня, 11:52
Полицейские нашли сбившего насмерть женщину мотоциклиста
Найти его помогли показания свидетелей.
Сотрудники ГИБДД установили мотоциклиста, которой накануне вечером насмерть сбил 42-летнюю женщину на улице Первомайской в Липецке. Ему грозит уголовное дело.
- 29 июля в 22:58 у дома №2 по улице Первомайской водитель мотоцикла «Хонда» вне зоны действия пешеходного перехода сбил женщину 1979 года рождения, которая от полученных травм скончалась. На место происшествия выехали сотрудники городского отдела ГИБДД, очевидцы аварии активно помогали сотрудникам и сообщили информацию о приметах мотоцикла и водителя. В результате комплекса розыскных мероприятий водитель мотоцикла найден. Им оказался 27-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Женщину он сбил на личном мотоцикле, зарегистрированном в Краснодарском крае. В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение порядка регистрации транспортного средства, за отсутствие страховки.
В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, квалифицирующим признаком которого станет оставление места ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование: опьянение не выявлено.
- 29 июля в 22:58 у дома №2 по улице Первомайской водитель мотоцикла «Хонда» вне зоны действия пешеходного перехода сбил женщину 1979 года рождения, которая от полученных травм скончалась. На место происшествия выехали сотрудники городского отдела ГИБДД, очевидцы аварии активно помогали сотрудникам и сообщили информацию о приметах мотоцикла и водителя. В результате комплекса розыскных мероприятий водитель мотоцикла найден. Им оказался 27-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Женщину он сбил на личном мотоцикле, зарегистрированном в Краснодарском крае. В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение порядка регистрации транспортного средства, за отсутствие страховки.
В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, квалифицирующим признаком которого станет оставление места ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование: опьянение не выявлено.
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