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Полицейские нашли сбившего насмерть женщину мотоциклиста

25 4232
#авария #ДТП
3
Полицейские нашли сбившего насмерть женщину мотоциклиста

Найти его помогли показания свидетелей. 

Сотрудники ГИБДД установили мотоциклиста, которой накануне вечером  насмерть сбил 42-летнюю женщину на улице Первомайской в Липецке. Ему грозит уголовное дело.

- 29 июля в 22:58 у дома №2 по улице Первомайской водитель мотоцикла «Хонда» вне зоны действия пешеходного перехода сбил женщину 1979 года рождения, которая от полученных травм скончалась. На место происшествия выехали сотрудники городского отдела ГИБДД, очевидцы аварии активно помогали сотрудникам и сообщили информацию о приметах мотоцикла и водителя. В результате комплекса розыскных мероприятий водитель мотоцикла найден. Им оказался 27-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Женщину он сбил на личном мотоцикле, зарегистрированном в Краснодарском крае. В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение порядка регистрации транспортного средства, за отсутствие страховки.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, квалифицирующим признаком которого станет оставление места ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование: опьянение не выявлено.
25 4232
#авария #ДТП
3

Комментарии (25)

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лд

7 минут назад
Манагер, не заступайся живем в районе проспекта Победы так летят на мотиках ,,просто взлетают ,,может быть женщина просто стояла у обочине ,а он на лету ее протянул
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Алес

9 минут назад
Попалась мерзость,будешь отвечать
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Липчане

10 минут назад
А когда гибдд будет уродов, носящихся с ревом по ночам на мотоциклах отлавливать? И ведь они скоростной режим нарушают!
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Владимир

19 минут назад
Пешеход всегда прав. Но не всегда жив.
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Естественный отбор

20 минут назад
А нефик шлястать по дороге,пешеходные на что?!?глаза вытаращат и прут. Байкера жалко
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Леха

25 минут назад
И опять за пешехода будете заступаться которые бродят где попало? Не люблю байкеров , но вина его только в том, что оставил место ДТП. Не хотят пешеходы жить, а виноваты почему то водители
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Сектор Газа

25 минут назад
///, Байкер ни в чем не виновен. Бабка сама прыгнула на мотоцикл.
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Сектор Газа

27 минут назад
Бабок много, а "Ява" одна!
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Сергей

27 минут назад
На Первомайской регулярно кого-то на дороге убивают. Местная власть не хочет сделать эту дорогу безопасной для людей уже?
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Молодцы

28 минут назад
Нашли по следам дрестуна.
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