Общество

38 минут назад

Все массовые мероприятия запрещены до осени

7 1084
#коронавирус
1
Все массовые мероприятия запрещены до осени

Внесены изменения в антиковидное постановление.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Изменения касаются проведения массовых мероприятий и самоизоляции для пожилых людей.

Запрет на проведение массовых мероприятий продлен вплоть до 31 августа. Вместе с этим до осени продлены ограничения для неработающих липчан в возрасте 65 лет и старше. Вплоть до 31 августа они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах.

До 31 августа рекомендовано перевести на «удаленку» всех сотрудников от 65 лет и старше, а также беременных женщин.
7 1084
#коронавирус
1

Комментарии (7)

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Как гость
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111

4 минуты назад
Автобусы битком №24 ходит раз в 40 мин салоны забиваются под завязку хотя департамент транспорта заявляет что маршрут дублирующий и спросом не требуется зато массовые мероприятия запрещать бред какой-то еще странным выглядит ограничение работы баров кафе и ресторанов в ночное время с 00 00 до 06 00
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Мимо проходил

20 минут назад
А как же Алтухов ,выборы организовывать будет ,его ж на самоизоляцию надо?
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Гость

21 минуту назад
Фестиваль главное провели.. И выпускной
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МИРОТВОРЕЦ

21 минуту назад
класс а ковид рок фест был вне закона ?
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Алоизий

22 минуты назад
Очнулись, опять чудить начали с псевдомерами.
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Гость

22 минуты назад
Кто б сомневался! Что перед выборами можно будет выходить на улицы! :))) На то он (вирус) и придуман.
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Animal planet.

31 минуту назад
Китайцы жрут все что не приколочено,а мы должны из за этого страдать. И не известно сколько ещё это продлится.
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