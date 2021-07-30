Все массовые мероприятия запрещены до осени

Внесены изменения в антиковидное постановление.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Изменения касаются проведения массовых мероприятий и самоизоляции для пожилых людей.



Запрет на проведение массовых мероприятий продлен вплоть до 31 августа. Вместе с этим до осени продлены ограничения для неработающих липчан в возрасте 65 лет и старше. Вплоть до 31 августа они должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах.



До 31 августа рекомендовано перевести на «удаленку» всех сотрудников от 65 лет и старше, а также беременных женщин.