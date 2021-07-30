58 минут назад
В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, трое - пострадали.
В Задонском районе на трассе «Дон» 59-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Водитель погиб на месте. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.
В Чаплыгине на улице Заводской столкнулись мотоцикл под управлением 18-летнего юноши и автомобиль «Рено» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии пострадали мотоциклист и 46-летняя пассажирка «Рено».
29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2789 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 109.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2306 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей.
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Аbc