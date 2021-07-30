Происшествия

58 минут назад

В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

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#авария #ДТП
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В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, трое - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, поздно вечером 29 июля в Липецке на улице Первомайской мотоциклист вне пешеходного перехода сбил 42-летнюю женщину. От полученных травм она умерла при транспортировке в больницу. Личность мотоциклиста устанавливается.

В Задонском районе на трассе «Дон» 59-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Водитель погиб на месте. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Чаплыгине на улице Заводской столкнулись мотоцикл под управлением 18-летнего юноши и автомобиль «Рено» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии пострадали мотоциклист и 46-летняя пассажирка «Рено». 

29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2789 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 109.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2306 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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МАЗ

11 минут назад
Мотоциклист видимо специально убил человека раз скрылся
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Гость

14 минут назад
Тут один дятел кататься только начал учится на своем старом байке с красным баком , как корова на льду , но много пафоса. По вине таких будет много убито людей.
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Рамзан

23 минуты назад
Хруст тебя всё равно поймают.
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Кирилл

23 минуты назад
Из-за таких придурков на мото потом о всех мотоциклистах, в т. ч. и нормальных (с правами, страховкой, номерами, без прямотоков), судят плохо. Странно, как он смог уехав, сбив женщину, и сам при этом не упал
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Левобережная прокуратура

31 минуту назад
Аbc, ага в кришталя уже шмальнули, один труп другой инвалид!
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Алес

31 минуту назад
Найдут понтреза,и накажут скота
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Animal planet.

39 минут назад
Задолбали эти олени двухколёсные.
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Аbc

42 минуты назад
Мотоциклисты это идеальные киллеры. Подъехал, шмальнул и скрылся в точку, не догонишь
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