В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, трое - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, поздно вечером 29 июля в Липецке на улице Первомайской мотоциклист вне пешеходного перехода сбил 42-летнюю женщину. От полученных травм она умерла при транспортировке в больницу. Личность мотоциклиста устанавливается.В Задонском районе на трассе «Дон» 59-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Водитель погиб на месте . Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Чаплыгине на улице Заводской столкнулись мотоцикл под управлением 18-летнего юноши и автомобиль «Рено» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии пострадали мотоциклист и 46-летняя пассажирка «Рено».

29 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2789 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 109.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2306 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей.