Коронавирус

18 минут назад

Сегодня 4 208 жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

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#коронавирус
Сегодня 4 208 жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 39 484 случая новой коронавирусной инфекции, 34 139 человек выздоровели, в том числе 341 человек за последние сутки, 4 208 — лечатся, 1 137 человек умерли. В том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 130 человек.

В больницах сегодня находятся 903 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» лечатся дома 3 305 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 245 случаев инфицирования коронавирусом. Только четверть из них в Липецке — 65, на втором месте Елец — 34, на третьем Усманский район — 22. В Лебедянском и Задонском районах — по 18, в Хлевенском районе — 13, в Елецком районе — 12, в Добринском районе — 10, в Грязинском и Тербунском районах — по 8, в Лев-Толстовском и Становлянском районах — по 7, в Долгоруковском, Липецком и Чаплыгинском районах — по 5, в Данковском районе — 4, в Добровском районе — 3, в Измалковскомм районе — один заболевший.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорь

10 минут назад
Нет никакого ковида. Хватит уже обманывать народ.
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