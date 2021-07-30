Общество
сегодня, 13:29
Старый клен упал на кроссовер в Военном городке
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По данным спасателей, еще одна машина получила повреждения на улице Стаханова.
Минимум два автомобиля повреждены упавшими деревьями после ливня в Липецке.
В Военном городке через забор гаражного комплекса упал на внедорожник «Митсубиси». Еще несколько веток перегородили полностью или частично проезд в микрорайоне.
По данным управления по делам ГО и ЧС, из разных районов города спасателям поступило 15 сообщений о последствиях прохождения через Липецк грозового фронта с сильным ветром. Все они связаны с падением деревьев.
На улице Стаханова упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль, на улицах Комсомольской, Фрунзе, Филипченко, Московской, Товарном проезде – электрические провода, на проспекте Победы упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Кроме этого сообщения о падении деревьев поступили с улиц Архангельская, Гагарина, Катукова, Минская, Терешковой, 9 микрорайон, Алмазная.
Вся информация передана в управляющие компании, УГС, ЛГЭК, Горсвет и полицию. Городские службы устраняют последствия непогоды.
Ранее сообщалось об отключении электроснабжения в поселке Сырский Рудник: на улицах Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечной, Прудной, Рудничной, Поселковой, Жактовской, Паровозная. Также без электроснабжения остались дом №10 на Универсальном проезде , №7а на улице Фрунзе, несколько домов на улицах Скороходова, Неделина, Кузнечной, Кооперативной, Верхней, Джамбула, Комсомольской, Крымской, Ильича, Краснодонской, Спортивной, Кошевого, Украинской, Зеленой, Гвардейской, Тургенева. Комсомольском проезде, Литейном, Парковом и Спортивном переулке.
Для ликвидации последствий стихии направлены бригады комплекса электросетей.
Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 миллиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).
В Военном городке через забор гаражного комплекса упал на внедорожник «Митсубиси». Еще несколько веток перегородили полностью или частично проезд в микрорайоне.
По данным управления по делам ГО и ЧС, из разных районов города спасателям поступило 15 сообщений о последствиях прохождения через Липецк грозового фронта с сильным ветром. Все они связаны с падением деревьев.
На улице Стаханова упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль, на улицах Комсомольской, Фрунзе, Филипченко, Московской, Товарном проезде – электрические провода, на проспекте Победы упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Кроме этого сообщения о падении деревьев поступили с улиц Архангельская, Гагарина, Катукова, Минская, Терешковой, 9 микрорайон, Алмазная.
Вся информация передана в управляющие компании, УГС, ЛГЭК, Горсвет и полицию. Городские службы устраняют последствия непогоды.
Ранее сообщалось об отключении электроснабжения в поселке Сырский Рудник: на улицах Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечной, Прудной, Рудничной, Поселковой, Жактовской, Паровозная. Также без электроснабжения остались дом №10 на Универсальном проезде , №7а на улице Фрунзе, несколько домов на улицах Скороходова, Неделина, Кузнечной, Кооперативной, Верхней, Джамбула, Комсомольской, Крымской, Ильича, Краснодонской, Спортивной, Кошевого, Украинской, Зеленой, Гвардейской, Тургенева. Комсомольском проезде, Литейном, Парковом и Спортивном переулке.
Для ликвидации последствий стихии направлены бригады комплекса электросетей.
Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 миллиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).
6 1064
ну хоть что-то..
ужОсы нашего городка
А
Гостьч
мегашторм
Купи сначала гараж, а потом уже машину