Общество

сегодня, 13:29

Старый клен упал на кроссовер в Военном городке

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#гроза #упавшее дерево
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Старый клен упал на кроссовер в Военном городке

По данным спасателей, еще одна машина получила повреждения на улице Стаханова.

Минимум два автомобиля повреждены упавшими деревьями после ливня в Липецке.

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В Военном городке через забор гаражного комплекса упал на внедорожник «Митсубиси». Еще несколько веток перегородили полностью или частично проезд в микрорайоне.

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По данным управления по делам ГО и ЧС, из разных районов города спасателям поступило 15 сообщений о последствиях прохождения через Липецк грозового фронта с сильным ветром. Все они связаны с падением деревьев.

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На улице Стаханова упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль, на улицах Комсомольской, Фрунзе, Филипченко, Московской, Товарном проезде – электрические провода, на проспекте Победы упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Кроме этого сообщения о падении деревьев поступили с улиц Архангельская, Гагарина, Катукова, Минская, Терешковой, 9 микрорайон, Алмазная.

Вся информация передана в управляющие компании, УГС, ЛГЭК, Горсвет и полицию. Городские службы устраняют последствия непогоды.

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Ранее сообщалось об отключении электроснабжения в поселке Сырский Рудник: на улицах Смирнова, Городовикова, Рябиновая, Солнечной, Прудной, Рудничной, Поселковой, Жактовской, Паровозная. Также без электроснабжения остались дом №10 на  Универсальном проезде , №7а на улице Фрунзе,  несколько домов на улицах Скороходова, Неделина, Кузнечной, Кооперативной, Верхней, Джамбула, Комсомольской, Крымской,  Ильича, Краснодонской, Спортивной, Кошевого, Украинской,  Зеленой, Гвардейской, Тургенева. Комсомольском проезде, Литейном, Парковом и Спортивном переулке.

Для ликвидации последствий стихии направлены бригады комплекса электросетей. 

Как сообщили GOROD48 в липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецке после 12 часов дня выпало 5,2 миллиметров осадков, это 7% от среднемесячной нормы (71 мм).
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#гроза #упавшее дерево
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Комментарии (6)

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ну хоть что-то..

4 минуты назад
Старый клен, старый клен, Старый клен стучит в стекло, Приглашая нас с друзьями на прогулку.
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ужОсы нашего городка

16 минут назад
а в Москве сегодня не упало дерево. иначе об этом знала вся страна.
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А

38 минут назад
Продолжение будет?!
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Гостьч

39 минут назад
Отличная погода!Жаль,быстро всё закончилось...Так хорошо было свежим воздухом подышать.Теперь опять парилка на улице
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мегашторм

53 минуты назад
вот что что может натворить легое дуновение свежего ветерка
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Купи сначала гараж, а потом уже машину

55 минут назад
Нечего было ставить его там! Водятел виноват сам!!
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