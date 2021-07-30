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За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения 30 июля 2020 года были зарегистрированы 14 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавируса, 8 человек умерли, 341 человек вылечился.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 39 484 случая COVID-19, выздоровели 34 139 человек, умерли 1 130 человек.
В России за сутки выявлены 23 564 случая COVID-19, выздоровели 20 485 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 242 066 случаев COVID-19, выздоровели 5 588 848 человек, умер — 157 771 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 39 484 случая COVID-19, выздоровели 34 139 человек, умерли 1 130 человек.
В России за сутки выявлены 23 564 случая COVID-19, выздоровели 20 485 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 242 066 случаев COVID-19, выздоровели 5 588 848 человек, умер — 157 771 человек.
10 854
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