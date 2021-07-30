Коронавирус

сегодня, 11:52

За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 8 человек умерли

10 854
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения 30 июля 2020 года были зарегистрированы 14 случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавируса, 8 человек умерли, 341 человек вылечился.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 39 484 случая COVID-19, выздоровели 34 139 человек, умерли 1 130 человек.

В России за сутки выявлены 23 564 случая COVID-19, выздоровели 20 485 человек, умерли — 794 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 242 066 случаев COVID-19, выздоровели 5 588 848 человек, умер — 157 771 человек.
10 854
#коронавирус

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

8 минут назад
Ковид-диссиденты, вас скоро будут уголовно преследовать))
ответить

Гость

24 минуты назад
В реальности в Липецке очереди на вакцинацию с каждым днем все больше. Так что не стоит обращать внимание на парочку клоунов что здесь юродствует. Тем более, наверняка, их уже привили.
ответить

Вася

29 минут назад
Четкая нивилировка статистики. Если с предупреждением заражений не задалось, то статистика под контролем.
ответить

Игорь

29 минут назад
Умирают от того что врачи лечат несуществующую, мифическую болезнь. И, в итоге, залечивают человека насмерть.
ответить

Липчанин

48 минут назад
В Липецке наверно медик не считается медиком, если пару человек на тот свет не отправит
ответить

Wo

50 минут назад
Боже... Как страшно .. быстрее пойду уколюсь . А то Голикова рептилия и Чубайс акционер сПутника без бабла бедные останутся.
ответить

Вообще то

58 минут назад
кто следит в инете истинную статистику примерно представляет,....так же владеет немного вопросами вакцинации... а то что пишут это .....по знакомым можно понять что есть на самом деле...
ответить

Статистика

сегодня, 12:04
8 человек?! Огласите весь список , пожалуйста, по всей стране!!
ответить

Антиковидник

сегодня, 12:01
Напишите, конкретно, имена и фамилии умерших. Я проверю все эти циферки...
ответить

Город

сегодня, 12:00
Опять 245, у нас в области что максимум установка 250 тестов положительных в сутки показывать?
ответить

Еще в рубрике

Дома от COVID-19 лечатся 3 317 жителей Липецкой области
#коронавирус
18
Дома от COVID-19 лечатся 3 317 жителей Липецкой области

28.07.2021 16:22

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли
#коронавирус
18
За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли

28.07.2021 11:36

Коронавирус
За сутки только в трех районах Липецкой области не выявили случаи COVID-19
#коронавирус
19
За сутки только в трех районах Липецкой области не выявили случаи COVID-19

27.07.2021 15:18

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 244 случая COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
38
За сутки в Липецкой области выявлены 244 случая COVID-19, 9 человек умерли

27.07.2021 11:36

Коронавирус
Деревня детства Лермонтова вошла в ТОП мест, связанных с поэтом
#Михаил Лермонтов
8
Деревня детства Лермонтова вошла в ТОП мест, связанных с поэтом

27.07.2021 08:35

Коронавирус
За минувшие сутки в Липецке выявили 145 случаев COVID-19
#коронавирус
35
За минувшие сутки в Липецке выявили 145 случаев COVID-19

26.07.2021 15:43

Коронавирус