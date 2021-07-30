Происшествия

19 минут назад

Наезд мотоцикла на женщину записала камера наблюдения

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#авария #ДТП

По улице Первомайской в момент смертельной аварии двигалась колонна байкеров.

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Как ранее сообщал GOROD48, вчера вечером 27-летий водитель мотоцикла «Хонда» сбил на улице Первомайской возле площади Петра Великого 42-летнюю женщину. От полученных травм женщина умерла в машине сокрой помощи. Мотоциклист скрылся с места аварии, его оперативно разыскали полицейские. 

Момент аварии, а также мгновения до и после неё, попали на записи уличных камер. Из них понятно, что мотоциклист двигался во главе колонны байкеров, которая мчалась вниз по улице Первомайской. Сбивший женщину мотоциклист и почти все его спутники не остановились после наезда, чтобы помочь пострадавшей. Притормозил только последний из байкеров. Виновник аварии уехал в Левобережный район: камера наблюдения сняла его на площади Франценюка.

Мотивы, по которым мотоциклист уехал с места ДТП, пока не установлены. Вероятно, что свою роль сыграли два фактора - молодость водителя и то, что он сбил женщину вне пешеходного перехода. Пока ведётся проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уже известно, что на байкера составили протоколы по двум административным делам - нарушение правил регистрации транспорта и езда без страховки. На момент аварии липчанин был трезв. Найти его помогли сведения очевидцев наезда на женщину.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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27 молодость???
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