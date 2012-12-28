52-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр

А 57-летний грязинец хотел заработать на инвестициях и лишился 690 000 рублей.

30 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний липчанин, который нарвался на мошенников при покупке билетов в театр.— Для оплаты он перешёл по ссылке и лишился 24 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.48-летняя женщина примерно также лишилась 13 000 рублей под предлогом оплаты услуг связи.57-летний грязинец хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам 690 000 рублей.А 18-летний парень хотел купить «Айфон» через сайт объявлений и перевёл продавцу-мошеннику 38 000 рублей.