В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
По факту ДТП в Ельце, в котором пострадал трёхмесячный малыш, возбуждено уголовное дело
Происшествия
317
58 минут назад
5
52-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
А 57-летний грязинец хотел заработать на инвестициях и лишился 690 000 рублей.
— Для оплаты он перешёл по ссылке и лишился 24 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
48-летняя женщина примерно также лишилась 13 000 рублей под предлогом оплаты услуг связи.
57-летний грязинец хотел заработать на инвестициях и перевёл мошенникам 690 000 рублей.
А 18-летний парень хотел купить «Айфон» через сайт объявлений и перевёл продавцу-мошеннику 38 000 рублей.
0
2
2
0
2
Комментарии (5)