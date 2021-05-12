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Липецкая вечЁрка: погром в окрестностях проспекта Победы, кадровые перестановки в мэрии и пляж к сезону не откроют
Сегодня, 12 мая, в окрестностях проспекта Победы повредили и подожгли сразу несколько машин, в этом подозревают 26-летнего липчанина, председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова написала заявление об уходе по собственному желанию, стало известно о назначении нового главного смотрителя Липецка, и Центральный пляж к 1 июня не откроют.
На площади же Победы сегодня из-за небольшого дождя образовалось озеро. Раньше там появлялась средних размеров лужа и то, только во время ливней. Изменения в размерах водоема произошли после того, как за ремонт площади Победы взялась фирма «Инфинити Групп». За свою работу она должна получить 15,4 миллиона рублей. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства поспешили заверить, что лужа исчезнет после того, как там уложат верхний слой асфальта.
— Озеро Надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял — ты меня пойми, — стихами написала Женя.
За последние сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек. Полицейские завершили расследование дела о гибели 50-летнего липчанина на переходе через улицу Стаханова.
В мэрии очередные кадровые перестановки. Председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова написала заявление об уходе по собственному желанию. Она возглавит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области». Исполнять обязанности председателя городского департамента градостроительства и архитектуры пока будет Александр Пушилин. До сегодняшнего дня он трудился заместителем руководителя.
Среда стала удачной в карьере еще для одного Пушилина — Дмитрия. Его назначили на должность главного смотрителя Липецка. Удастся ли ему удержаться в этой должности, остается только гадать.
В команде у мэра Евгении Уваркиной люди долго не задерживаются. С 1 апреля 2019 года, когда она пришла в мэрию, уже сменилось четыре главных смотрителя. Уваркина поменяла всех своих замов, причем некоторых по нескольку раз. Редкий руководитель сейчас может похвастаться стажем работы в мэрии больше года. Для сравнения при Михаиле Гулевском чиновники трудились в своих должностях чуть ли не десятилетиями.
— Опять менеджеры, а хотелось бы специалистов, — с горечью написал Житель.
Центральный пляж — один из главных объектов благоустройства прошлого года 1 июня не откроют потому, что там… продолжится благоустройство. На кону новый контракт стоимостью 21,6 миллионов рублей. Тот кто его выиграет наконец-то установит на пляже раздевалки.
— За последние два года хоть один объект был полностью и в срок сдан? Про качество да же не спрашиваю, — написал комментатор.
Другие пляжи Сокольский, Новолипецкий и пляж в районе Тракторного сейчас готовят к сезону. Если разрешат санитарные врачи, откроют к 1 июня.