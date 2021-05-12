Липецкая вечЁрка: погром в окрестностях проспекта Победы, кадровые перестановки в мэрии и пляж к сезону не откроют

Сегодня, 12 мая, в окрестностях проспекта Победы повредили и подожгли сразу несколько машин, в этом подозревают 26-летнего липчанина, председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова написала заявление об уходе по собственному желанию, стало известно о назначении нового главного смотрителя Липецка, и Центральный пляж к 1 июня не откроют.