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сегодня, 11:10
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За магазином нашли труп

Тело мужчины обнаружили в Ссёлках.

Вечером 9 июля в селе Ссёлки за магазином на улице Гагарина было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

На вид мужчине около 60 лет. По словам очевидцев, тело было найдено примерно в 21:30 в кустах за магазином «Красное и Белое». На место вызвали скорую. По предварительным данным, причиной смерти мужчин мог стать инсульт. Но официально она пока не установлена. 

— В обстоятельствах и причинах смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (6)

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Скорее всего
19 минут назад
Не успел смешать красное с белым , не дошел три шага, вот рухнул бедолага в кусты
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1
26 минут назад
Нехорошо - подвел наше правительство . Мог еще 5 лет работать
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Может
33 минуты назад
Красное с Белым смешал,вот и не выдержало сердечко?
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Евгений
38 минут назад
Господи, как же я боюсь будущей смерти. В 15 лет у меня был аппендицит и перитонит, с тех пор я почти каждый день думаю о том что жизнь конечна и ничего не могу с собой поделать.
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Люда
45 минут назад
Может выпил что-то некачественное.
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Рома
49 минут назад
В нашей стране, при нашей медицине, прожить мужчине 60 лет — не самый плохой исход.
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