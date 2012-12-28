В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания
Происшествия
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сегодня, 11:10
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За магазином нашли труп
Тело мужчины обнаружили в Ссёлках.
На вид мужчине около 60 лет. По словам очевидцев, тело было найдено примерно в 21:30 в кустах за магазином «Красное и Белое». На место вызвали скорую. По предварительным данным, причиной смерти мужчин мог стать инсульт. Но официально она пока не установлена.
— В обстоятельствах и причинах смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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