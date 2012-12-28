За магазином нашли труп

Тело мужчины обнаружили в Ссёлках.

Вечером 9 июля в селе Ссёлки за магазином на улице Гагарина было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.На вид мужчине около 60 лет. По словам очевидцев, тело было найдено примерно в 21:30 в кустах за магазином «Красное и Белое». На место вызвали скорую. По предварительным данным, причиной смерти мужчин мог стать инсульт. Но официально она пока не установлена.— В обстоятельствах и причинах смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.