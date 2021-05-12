Общество

51 минуту назад

На улице Папина сгорел автомобиль

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#пожар
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На улице Папина сгорел автомобиль

Огнём уничтожен моторный отсек и салон автомобиля.

Напротив дома 29а на улице Папина сгорел автомобиль Honda CRV. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём уничтожен моторный отсек и салон автомобиля.

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На тушении машины работало одно пожарное отделение.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, instagram.com/vi_vi_48
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#пожар
2

Комментарии (4)

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весёлый

4 минуты назад
Что то смотрю за год ,очень много возгораний на ул Папина
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весёлый

5 минут назад
хоть бы написали какая по счёту ,так интересней была бы статья ,вроде и камеры есть ,что хоть за причина самовозгорания,автолюбителям желаю смотреть проводку почаще,перетирающиеся места на проводке и в таких местах резиновые трубочки одевать,а то купят машину ,уровень масла посмотрят и * на этом успокоились
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Вова отдых в Сибири

19 минут назад
Типичное липское самовозгорание.
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Житель

27 минут назад
походу кого-то кинул - получил за это...
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