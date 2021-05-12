Общество
51 минуту назад
На улице Папина сгорел автомобиль
Огнём уничтожен моторный отсек и салон автомобиля.
Напротив дома 29а на улице Папина сгорел автомобиль Honda CRV. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём уничтожен моторный отсек и салон автомобиля.
На тушении машины работало одно пожарное отделение.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, instagram.com/vi_vi_48
На тушении машины работало одно пожарное отделение.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, instagram.com/vi_vi_48
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