Ещё одну пенсионерку обманули под предлогом декларирования денег

Она отдала мошенникам 320 000 рублей.

9 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя ельчанка.— Пенсионерке позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили о необходимости декларирования сбережений. В результате пенсионерка лишилась 320 000 рублей — деньги она передала курьеру мошенников, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А в Липецке в полицию пришла 21-летняя девушка, которая перевела на «безопасный счёт» 121 000 рублей.