В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания
Происшествия
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52 минуты назад
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Ещё одну пенсионерку обманули под предлогом декларирования денег
Она отдала мошенникам 320 000 рублей.
— Пенсионерке позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и сообщили о необходимости декларирования сбережений. В результате пенсионерка лишилась 320 000 рублей — деньги она передала курьеру мошенников, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
А в Липецке в полицию пришла 21-летняя девушка, которая перевела на «безопасный счёт» 121 000 рублей.
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