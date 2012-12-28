Происшествия
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сегодня, 11:57
Вор-неудачник с гвоздодёром нарвался на хозяев дома
Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.
По данным следствия, в июне этого года мужчина взломал дверь дома в селе Новоуглянка с помощью гвоздодера и проник внутрь. Но попытка кража не удалась: мужчину застали с поличным владельцы дома.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по части третьей статьи 30, пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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