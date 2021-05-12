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Виктория Катасонова покидает пост председателя департамента градостроительства и архитектуры

27 2226
#кадры #администрация Липецка
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Виктория Катасонова покидает пост председателя департамента градостроительства и архитектуры

Она возглавит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области».

Виктория Катасонова родилась в 1982 году в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м – Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации. До назначения в мэрию работала начальником отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.

«При ее непосредственном участии в областном центре началась активная работа по согласованию паспортов архитектурно-градостроительного облика для преображения торговых центров, МКД, административных зданий и промышленных объектов, началась разработка нового генплана Липецка, подготовлены проекты капитального ремонта фасадов железнодорожного вокзала и театра драмы имени Льва Толстого», - сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

Как рассказала GOROD48, Виктория Катасонова она возглавит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области».

Фото пресс-службы администрации Липецка.

27 2226
#кадры #администрация Липецка
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Комментарии (27)

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Кек

6 минут назад
Забавно, что в Липецке построенном от балды, есть университет где можно получить навыки "Градостроительства"
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Ну Вы блин даёте

25 минут назад
Согласен с "Хорош",начиная с 2018г, это какой начальник уходит? Кадровая чехарда в действии - идеальная вещь для развала работы! Одно радует, ни за Главу города, ни начальников её служб мы не выбирали. Как женились так и разё.водитесь.. НЕ жалко.
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я бы тоже посидел

29 минут назад
кресло хорошее, кожа
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Кто нибудь ее?

29 минут назад
Знает лично
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хех

30 минут назад
как должно быть стыдно детям таких вот деятелей читать неприятные высказывания ...
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Липчанка

30 минут назад
"Спасибо этому дому, пошла к другому"
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весёлый

35 минут назад
Бывший, значит такие были специалисты
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Бывший

39 минут назад
За год последних специалистов повышибала из департамента и теперь сама уходит. Молодец! Чо сказать.
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Хорош!

44 минуты назад
А не пора ли спросить по-взрослому за результаты работы с мэра? Кроме дикой кадровой чехарды и сказок о грядущих успехах, никаких осязаемых результатов работы не видно. Может, начать чистить с головы?
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весёлый

46 минут назад
Во всём виноваты тренды,трендерят до осени ,потом пошли глубокой осенью песочницы для детей ,которые уже никому не нужны,сама система такая ,не начальники и не администрация в этом виновата
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