Виктория Катасонова покидает пост председателя департамента градостроительства и архитектуры

Она возглавит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области».



Виктория Катасонова родилась в 1982 году в городе Джалал-Абад (Киргизия). В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет, получив специальность «Менеджмент организации». В 2011-м – Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2018-м прошла профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе Липецкого государственного технического университета. Имеет опыт в сфере управления персоналом, разработки градостроительной документации. До назначения в мэрию работала начальником отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.



«При ее непосредственном участии в областном центре началась активная работа по согласованию паспортов архитектурно-градостроительного облика для преображения торговых центров, МКД, административных зданий и промышленных объектов, началась разработка нового генплана Липецка, подготовлены проекты капитального ремонта фасадов железнодорожного вокзала и театра драмы имени Льва Толстого», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Как рассказала GOROD48, Виктория Катасонова она возглавит ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области».



Фото пресс-службы администрации Липецка.



