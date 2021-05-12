Общество
сегодня, 16:12
В Липецке - новый главный смотритель
28 3254
32-летний Дмитрий Пушилин сменил 36-летнего Евгения Суханова.
В мэрии - новое назначение. МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» возглавил Дмитрий Пушилин. В активе 32-летнего нового главного смотрителя - окончание в 2013 году Воронежского государственного архитектурно-строительный университета. Но трудовую деятельность он начал еще до института - арматурщиком-бетонщиком на стройке. После окончания вуза Пушилин работал руководителем проекта, старшим производителем работ, главным инженером строительных организаций. В управление главного смотрителя он перешел с должности начальника строительно-монтажного участка ООО «Троя», компании, благоустраивавшей Нижний парк и парк Победы в Липецке.
Дмитрий Пушилин заменил уволившегося по собственному желанию в связи с переездом в другой регион предыдущего начальника УГС Евгения Суханова, чуть-чуть не доработавшего в должности год (его назначили главным смотрителем Липецка 19 мая 2020 года).
Смена начальства в мэрии стала перманентным явлением при главе города Евгении Уваркиной. Редко кто из руководителей отрабатывает в администрации год (сегодня GOROD48 уже писал об освободившемся кресле председателя департамента градостроительства и архитектуры). УГС также не избежал этой участи.
Так, ставшая и.о. главы Липецка 1 апреля 2019 года Евгения Уваркина через неделю заменила доставшегося ей от предыдущего мэра Сергея Иванова главного смотрителя Эдуарда Кудряшова на сотрудника МУП «Липецкпассажиртранс» Алексея Огневого. В январе 2020-го эта должность вновь стала вакантной - Огневой перешел на работу в столичное ООО ТК «Руслан-1». С приставкой и.о. УГС возглавил старейший работник ведомства Виктор Алексеев, человек, знающий о городе все от а до я. А в мае 2020 года главным смотрителем стал строитель по образованию Евгений Суханов. Таким образом, в управлении главного смотрителя за два года сменилось четыре руководителя.
Дмитрий Пушилин заменил уволившегося по собственному желанию в связи с переездом в другой регион предыдущего начальника УГС Евгения Суханова, чуть-чуть не доработавшего в должности год (его назначили главным смотрителем Липецка 19 мая 2020 года).
Смена начальства в мэрии стала перманентным явлением при главе города Евгении Уваркиной. Редко кто из руководителей отрабатывает в администрации год (сегодня GOROD48 уже писал об освободившемся кресле председателя департамента градостроительства и архитектуры). УГС также не избежал этой участи.
Так, ставшая и.о. главы Липецка 1 апреля 2019 года Евгения Уваркина через неделю заменила доставшегося ей от предыдущего мэра Сергея Иванова главного смотрителя Эдуарда Кудряшова на сотрудника МУП «Липецкпассажиртранс» Алексея Огневого. В январе 2020-го эта должность вновь стала вакантной - Огневой перешел на работу в столичное ООО ТК «Руслан-1». С приставкой и.о. УГС возглавил старейший работник ведомства Виктор Алексеев, человек, знающий о городе все от а до я. А в мае 2020 года главным смотрителем стал строитель по образованию Евгений Суханов. Таким образом, в управлении главного смотрителя за два года сменилось четыре руководителя.
Фото: Instagram Дмитрия Пушилина
28 3254
Комментарии (28)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Я
Гвардеец главаря
я так думаю
Да уж!
О!
!?
Олег
Жиган
Серый
Ну, этот жест мы хорошо знаем))