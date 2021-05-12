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сегодня, 16:12

В Липецке - новый главный смотритель

28 3254
#администрация Липецка #кадры
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В Липецке - новый главный смотритель

32-летний Дмитрий Пушилин сменил 36-летнего Евгения Суханова.

В мэрии - новое назначение. МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» возглавил Дмитрий Пушилин. В активе 32-летнего нового главного смотрителя - окончание в 2013 году Воронежского государственного архитектурно-строительный университета. Но трудовую деятельность он начал еще до института - арматурщиком-бетонщиком на стройке. После окончания вуза Пушилин работал руководителем проекта, старшим производителем работ, главным инженером строительных организаций. В управление главного смотрителя он перешел с должности начальника строительно-монтажного участка ООО «Троя», компании, благоустраивавшей Нижний парк и парк Победы в Липецке.

Дмитрий Пушилин заменил уволившегося по собственному желанию в связи с переездом в другой регион предыдущего начальника УГС Евгения Суханова, чуть-чуть не доработавшего в должности год (его назначили главным смотрителем Липецка 19 мая 2020 года).

Смена начальства в мэрии стала перманентным явлением при главе города Евгении Уваркиной. Редко кто из руководителей отрабатывает в администрации год (сегодня GOROD48 уже писал об освободившемся кресле председателя департамента градостроительства и архитектуры). УГС также не избежал этой участи.

Так, ставшая и.о. главы Липецка 1 апреля 2019 года Евгения Уваркина через неделю заменила доставшегося ей от предыдущего мэра Сергея Иванова главного смотрителя Эдуарда Кудряшова на сотрудника МУП «Липецкпассажиртранс» Алексея Огневого. В январе 2020-го эта должность вновь стала вакантной - Огневой перешел на работу в столичное ООО ТК «Руслан-1». С приставкой и.о. УГС возглавил старейший работник ведомства Виктор Алексеев, человек, знающий о городе все от а до я. А в мае 2020 года главным смотрителем стал строитель по образованию Евгений Суханов. Таким образом, в управлении главного смотрителя за два года сменилось четыре руководителя.

Фото: Instagram Дмитрия Пушилина
28 3254
#администрация Липецка #кадры
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Комментарии (28)

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Я

12 минут назад
Следущего просто из 11 класса школы забирайте сразу, дело наладит, будет все тик-ток)
ответить

Гвардеец главаря

16 минут назад
Ну,кому што не нравится?
ответить

я так думаю

17 минут назад
по логике очередной не старше 28 должен быть
ответить

Да уж!

22 минуты назад
Смешно...
ответить

О!

24 минуты назад
Это было бы смешно, если б не было так грустно
ответить

!?

25 минут назад
КТО И КАК ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ВАКАНТНЫЕ ГОРОДСКИЕ ДОЛЖНОСТИ? НУ ПОСЛЕ " ОТЛИЧНО " СДЕЛАННОГО НИЖНЕГО ПАРКА, ПОХОЖЕЕ ОЖИДАЕТ ВЕСЬ ГОРОД!
ответить

Олег

25 минут назад
Какое у него простое и честное русское лицо!
ответить

Жиган

31 минуту назад
А в кого он пальцами тычет?
ответить

Серый

37 минут назад
Зря вы о разрушенных им парках написали, теперь город.
ответить

Ну, этот жест мы хорошо знаем))

38 минут назад
Мэр тоже всегда пальчиком указывает. И...?
ответить
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