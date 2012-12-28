Отлов, ветпомощь и содержание бродячей собаки обойдется бюджету Липецка в 15 980 рублей

Из этой суммы на дневной прокорм взрослого животного выделены 336 рублей, щенка — 320.

Управление главного смотрителя Липецка заключило новый контракт на отлов собак. Единственным заявившимся на торги участником стала та же Татьяна Фомина, которая и до этого занималась деятельностью по обращению с безнадзорными животными. Поэтому предпринимательнице закупка досталась по стартовой цене контракта, за 7 083 033 рубля.Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 980 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке. Из этой суммы на суточное питание взрослой особи подрядчик должен расходовать 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей.Примечательно, что эти расценки ни на копейку не изменились по сравнению с предыдущим истекшим контрактом, заключенным в апреле с предпринимательницей Татьяной Фоминой, имеющей собачий приют в Княжьей Байгоре Грязинского района. Выходит, что на рынке собачьих услуг инфляция — ноль!Новый контракт рассчитан до конца года. Как сообщает телеграм-канал мэрии, сегодня подрядчик уже отрабатывал заявки на отлов собак в СНТ «Студеновская», в Сселках и в микрорайоне «Университетский», где были пойманы на улице Бехтеева пять щенков (их мать найти не удалось). Малышню отвезут в приют, а когда они подрастут, чипируют и вакцинируют, после чего их вернут на улицы города, если, конечно, их до этого не разберут сердобольные люди.