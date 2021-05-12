Общество

сегодня, 14:18

Центральный пляж официально к 1 июня не откроют

21 1175
#пляж #благоустройство
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К началу купального сезона, если разрешат санитарные врачи, откроют пляжи Сокольский, Новолипецкий и пляж в районе Тракторного.

До начала лета осталось две с половиной недели. Главный пляж города сейчас больше напоминает строительную площадку, нежели место отдыха. Хотя работы по шести прошлогодним контрактам на его благоустройство завершены, сообщили в мэрии.



Территория пляжа заасфальтирована, установлены лавочки, сделаны дорожки вдоль реки, насыпан песок, правда, с опавшей листвой.





Ходить на пляж теперь лучше через Нижний парк, по так называемой «взлетке», эту дорогу привели в порядок.



Готова и остановка общественного транспорта, правда, когда к ней пустят автобусы, пока не известно.



При этом дорога через тоннель по-прежнему в ямах.



А неподалеку выросла гора из строительного мусора, песка и земли.



Тоннель, кстати, в прошлом году красили, но любители граффити уже все переделали на свой лад.



Благоустройство портит и неприглядное здание бывшего ресторана «Фрегат».



Сегодня должны пройти  очередные торги на работы по благоустройству Центрального пляжа. Цена контракта 21,6 миллиона рублей. На эти деньги строители оборудуют детскую площадку, установят освещение, раздевалки и фонтанчики.

Еще три городских пляжа: Сокольский, Новолипецкий и пляж в районе Тракторного уже готовят к началу купального сезона. Очищают от мусора, красят оборудование и устанавливают питьевые фонтанчики. На Сокольском пляже сделают новые раздевалки и малые архитектурные формы, а на Новолипецкий завезут новый песок.

Санитарные врачи планируют взять пробы воды из реки Воронеж и пруда на Тракторном в ближайшую неделю. Если врачи дадут положительное заключение об исследовании воды и благоприятной эпидемиологической обстановке, три пляжа откроют 1 июня. А Центральный пляж — после завершения благоустройства. Хотя вряд ли это остановит липчан, если в городе начнется жара.


21 1175
#пляж #благоустройство
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Комментарии (21)

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Попсикакий

10 минут назад
Хорошо бы к концу ноября открыть, а то распил не спрятать
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Лето же!

15 минут назад
Кому нужен пляж летом???
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Сотрудник

15 минут назад
Вася,вы хотите получить доступ к гостайне?
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Алькаш

16 минут назад
1111,ты их для начала надень!Маугли!
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Вася

18 минут назад
Покажите хотя бы один объект, который при Уваркиной сдали в срок. Про качество помолчим.
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Бумбараш

18 минут назад
Ходють кони над рекой,хочуть кони водопою.К речке не идут,больно берег крут.
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Артурчик

19 минут назад
Вот что значит голосовать за кого сказали. Интересно, а депутатов устраивает работа сегодняшнего градоначальника
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1111

40 минут назад
хоть одну переодивалку поставте, плавки негде снять
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Вопрос

46 минут назад
За последние два года хоть один объект был полностью и в срок сдан? Про качество да же не спрашиваю.
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Александр

47 минут назад
Animal planet, ради этого фестиваля пришлось островок уничтожить. Другого места не нашли.
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