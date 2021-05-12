сегодня, 14:18
Центральный пляж официально к 1 июня не откроют
К началу купального сезона, если разрешат санитарные врачи, откроют пляжи Сокольский, Новолипецкий и пляж в районе Тракторного.
Территория пляжа заасфальтирована, установлены лавочки, сделаны дорожки вдоль реки, насыпан песок, правда, с опавшей листвой.
Ходить на пляж теперь лучше через Нижний парк, по так называемой «взлетке», эту дорогу привели в порядок.
Готова и остановка общественного транспорта, правда, когда к ней пустят автобусы, пока не известно.
При этом дорога через тоннель по-прежнему в ямах.
А неподалеку выросла гора из строительного мусора, песка и земли.
Тоннель, кстати, в прошлом году красили, но любители граффити уже все переделали на свой лад.
Благоустройство портит и неприглядное здание бывшего ресторана «Фрегат».
Сегодня должны пройти очередные торги на работы по благоустройству Центрального пляжа. Цена контракта 21,6 миллиона рублей. На эти деньги строители оборудуют детскую площадку, установят освещение, раздевалки и фонтанчики.
Еще три городских пляжа: Сокольский, Новолипецкий и пляж в районе Тракторного уже готовят к началу купального сезона. Очищают от мусора, красят оборудование и устанавливают питьевые фонтанчики. На Сокольском пляже сделают новые раздевалки и малые архитектурные формы, а на Новолипецкий завезут новый песок.
Санитарные врачи планируют взять пробы воды из реки Воронеж и пруда на Тракторном в ближайшую неделю. Если врачи дадут положительное заключение об исследовании воды и благоприятной эпидемиологической обстановке, три пляжа откроют 1 июня. А Центральный пляж — после завершения благоустройства. Хотя вряд ли это остановит липчан, если в городе начнется жара.
Попсикакий
Лето же!
Сотрудник
Алькаш
Вася
Бумбараш
Артурчик
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Александр