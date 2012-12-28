На улице Студеновской в Липецке «Toyota» сбила женщину и врезалась в «Ауди»

За сутки в Липецкой области в ДТП пострадали три человека.

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Поздним вечером 9 июля 25-летний водитель автомобиля «Toyota» на улице Студеновской сбил 44-летнюю женщину вне пешеходного перехода, а затем врезался в «Audi» за рулем которого находился 23-летний водитель. Женщина с травмами доставлена в больницу.Днем, в 16:30, на улице Циолковского произошло столкновение «ВАЗ-2115» за рулем которого находился 30-летний водитель и мотоцикла. 31-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.9 июля около 8:30, на трассе Измалково – Бабарыкино 52-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчину с травмами доставили в медучреждение, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.