Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
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51 минуту назад
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На улице Студеновской в Липецке «Toyota» сбила женщину и врезалась в «Ауди»
За сутки в Липецкой области в ДТП пострадали три человека.
Днем, в 16:30, на улице Циолковского произошло столкновение «ВАЗ-2115» за рулем которого находился 30-летний водитель и мотоцикла. 31-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
9 июля около 8:30, на трассе Измалково – Бабарыкино 52-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчину с травмами доставили в медучреждение, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.
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