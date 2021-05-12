сегодня, 14:43
Площадь Победы небольшой дождь превратил в озеро
В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обещают полностью убрать воду с площади после укладки финишного слоя асфальтобетонной смеси.
Однако сегодняшний дождь показал, что дорожное покрытие представляет собой корыто, в котором стоит вода. Автомобили рассекали водную гладь у дома №3б по площади Победы как катера.
Мы обратились в курирующий муниципальных подрядчиков департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии с вопросом, как это получилось?
- На этапе укладывания верхнего слоя дорожного полотна подрядчик устранит эту проблему. Мы работаем над тем, чтобы этот объект дорожно-транспортной сети был сдан городу без брака, - сообщили GOROD48 в ведомстве.
Также в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка заверили, что один из криво установленных в свое время канализационных люков на этой кольцевой развязке будет заменен на люк с самонивелирующим корпусом.
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