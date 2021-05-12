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сегодня, 14:43

Площадь Победы небольшой дождь превратил в озеро

14 1807
#площадь Победы #благоустройство
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Площадь Победы небольшой дождь превратил в озеро

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обещают полностью убрать воду с площади после укладки финишного слоя асфальтобетонной смеси.

Кольцевую развязку на площади Победы в Липецке за 15,4 млн рублей взялось сделать ООО «Инфинити Групп». К концу майских каникул компания завершила асфальтирование дороги выравнивающим слоем асфальта. Следующий этап - укладка геосетки и верхнего, финишного, слоя дорожного полотна.

Однако сегодняшний дождь показал, что дорожное покрытие представляет собой корыто, в котором стоит вода. Автомобили рассекали водную гладь у дома №3б по площади Победы как катера.

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Мы обратились в курирующий муниципальных подрядчиков департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии с вопросом, как это получилось?

- На этапе укладывания верхнего слоя дорожного полотна подрядчик устранит эту проблему. Мы работаем над тем, чтобы этот объект дорожно-транспортной сети был сдан городу без брака, - сообщили GOROD48 в ведомстве.

Также в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка заверили, что один из криво установленных в свое время канализационных люков на этой кольцевой развязке будет заменен на люк с самонивелирующим корпусом.

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14 1807
#площадь Победы #благоустройство
3

Комментарии (14)

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Гость

5 минут назад
Почему не устраняют брак на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победы возле бывшего кинотеатра Спутник. Сегодня переходили дорогу по щиколотку в воде, особенно с четной стороны дороги.
ответить

Боброф

13 минут назад
Чайковский Пётр,и нам бы плотинкупостроить?А?Там ондатры будут просить,так вы их гоните.
ответить

Чай

17 минут назад
Билли Кид, так в том штате морозов отродясь не было, а у нас каждое обыденное явление как в первый раз.
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Гринпис

24 минуты назад
Чайковский Пётр, точняк, утки на спутнике уже плавают!
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Альхен,голубой воришка

38 минут назад
Вова отдых в Сибири,а как?!
ответить

Чайковский Пётр

38 минут назад
Озеро будет.Лебединое озеро.Я работаю.
ответить

Вова отдых в Сибири

42 минуты назад
Попробуйте не воровать.
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Тояма Токанава

50 минут назад
Ваше имя,так она и есть развязка-Раз и вязко.Вляпался!Велик и могучий русский язык!
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Билли Кид

55 минут назад
Подумаешь, бином Ньютона... В одной "цивилизованной стране" легкий морозец целый штат заморозил
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Ваше имя

57 минут назад
И долго ещё площадь Победы будут обзывать "кольцевой развязкой"?
ответить
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