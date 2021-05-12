Площадь Победы небольшой дождь превратил в озеро

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства обещают полностью убрать воду с площади после укладки финишного слоя асфальтобетонной смеси.

Кольцевую развязку на площади Победы в Липецке за 15,4 млн рублей взялось сделать ООО «Инфинити Групп». К концу майских каникул компания завершила асфальтирование дороги выравнивающим слоем асфальта. Следующий этап - укладка геосетки и верхнего, финишного, слоя дорожного полотна.Однако сегодняшний дождь показал, что дорожное покрытие представляет собой корыто, в котором стоит вода. Автомобили рассекали водную гладь у дома №3б по площади Победы как катера.Мы обратились в курирующий муниципальных подрядчиков департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии с вопросом, как это получилось?- На этапе укладывания верхнего слоя дорожного полотна подрядчик устранит эту проблему. Мы работаем над тем, чтобы этот объект дорожно-транспортной сети был сдан городу без брака, - сообщили GOROD48 в ведомстве.Также в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка заверили, что один из криво установленных в свое время канализационных люков на этой кольцевой развязке будет заменен на люк с самонивелирующим корпусом.