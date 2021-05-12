56 минут назад
В сложившемся «Киа» пострадал 60-летний мужчина
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В селе Сторожевые Хутора Усманского района 61-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С места аварии госпитализирован 60-летний пассажир автомобиля.
В Данкове на улице Мира столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 43-летнего мужчины и «Шевроле» 44-летнего водителя. В столкновении пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «ВАЗа» и 52-летняя пассажирка иномарки. Все трое доставлены в больницу.
За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4167 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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