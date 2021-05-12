Происшествия

56 минут назад

В сложившемся «Киа» пострадал 60-летний мужчина

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#авария #ДТП
В сложившемся «Киа» пострадал 60-летний мужчина

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 мая в Грязях на улице Орджоникидзе столкнулись автомобиль «УАЗ»  под управлением 36-летнего мужчины и мотоцикл «Сузуки» 50-летнего водителя. В аварии пострадал мотоциклист – его госпитализировали. 

В селе Сторожевые Хутора Усманского района 61-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С места аварии госпитализирован 60-летний пассажир автомобиля.

В Данкове на улице Мира столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 43-летнего мужчины и «Шевроле» 44-летнего водителя. В столкновении пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «ВАЗа»  и 52-летняя пассажирка иномарки. Все трое доставлены в больницу. 

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4167 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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весёлый

2 минуты назад
Китайские инвалидные коляски в цене не падают,торговля идёт полным ходом с костылями
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Вова отдых в Сибири

6 минут назад
Отряд самоубийц.
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Животиков

16 минут назад
Автомобиль изготовлен из стали. Сталь подвержена коррозии. Спустя 10 лет силовые элементы кузова сгнивают. Нет ничего удивительного в том, что старые автомобили разваливаются. Только нищие и глупые могут пользоваться старыми автомобилями.
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