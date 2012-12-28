После освобождения рецидивист устроился на работу и стал обкрадывать начальника

В первый раз хозяин склада его простил, а после второй кражи обратился в полицию.

Направлено в суд уголовное дело 39-летнего мужчины, обвиняемого в двух кражах, в том числе одной с причинением значительного ущерба гражданину.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее судимый за кражи и убийство мужчина после освобождения подрабатывать у жителя Краснинского района, помогая в ремонте сельскохозяйственной техники на складе.По версии следствия, проработав два года, обвиняемый начал обкрадывать работодателя, полагая, что это никто не заметит. В феврале 2024 года он украл и продал два автомобильных диска с зимней резиной за 4,5 тысячи рублей, принадлежавших знакомой владельца склада. Спустя месяц хозяина склада попросили вернуть колёса, и их пропажа стала очевидной. К тому же хозяин склада случайно увидел автомобиль, на котором были установлены похищенные колеса, и у его владельца он и выяснил обстоятельства их приобретения.Первый раз работодатель простил сотрудника и не стал заявлять о краже, просто потребовав вернуть колеса, которые обвиняемый в тот же день ему привез.Но уже в апреле 2024 года ситуация повторилась: обвиняемый похитил со склада запчасти на сумму более 14 тысяч рублей. Тогда его работодатель и обратился в полицию.Теперь рецидивисту снова грозит до пяти лет лишения свободы.