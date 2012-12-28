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сегодня, 12:24
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После освобождения рецидивист устроился на работу и стал обкрадывать начальника

В первый раз хозяин склада его простил, а после второй кражи обратился в полицию.

Направлено в суд уголовное дело 39-летнего мужчины, обвиняемого в двух кражах, в том числе одной с причинением значительного ущерба гражданину.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее судимый за кражи и убийство мужчина после освобождения подрабатывать у жителя Краснинского района, помогая в ремонте сельскохозяйственной техники на складе.

По версии следствия, проработав два года, обвиняемый начал обкрадывать работодателя, полагая, что это никто не заметит. В феврале 2024 года он украл и продал два автомобильных диска с зимней резиной за 4,5 тысячи рублей, принадлежавших знакомой владельца склада. Спустя месяц хозяина склада попросили вернуть колёса, и их пропажа стала очевидной. К тому же хозяин склада случайно увидел автомобиль, на котором были установлены похищенные колеса, и у его владельца он и выяснил обстоятельства их приобретения.

Первый раз работодатель простил сотрудника и не стал заявлять о краже, просто потребовав вернуть колеса, которые обвиняемый в тот же день ему привез.

Но уже в апреле 2024 года ситуация повторилась: обвиняемый похитил со склада запчасти на сумму более 14 тысяч рублей. Тогда его работодатель и обратился в полицию.

Теперь рецидивисту снова грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Значит
7 минут назад
Не перевоспитали его в местах не столь отдаленных. Ещё на круг
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Нонка
56 минут назад
Вор это уровень мышления болезнь !У нас был знакомый который что бы в тюрьме не сидеть песок в карманы свои засыпал .....Чудак!
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Вор ,
58 минут назад
это профессия ,ее невозможно поменять !
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Р
сегодня, 12:35
Как волка не корми
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