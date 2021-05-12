Происшествия

12 минут назад

Разбившего камнем стекло автобуса липчанина сняли на телефон свидетели преступления

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#вандализм

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он повредил еще два автотранспортных средства и, возможно, причастен к поджогу автомобиля «Хонда» на улице Папина.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром у дома 29а на улице Папина сгорел автомобиль «Хонда». Огнем уничтожен моторный отсек и салон автомобиля.

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Но этим же утром на соседней улице, Механизаторов, были повреждены еще три автотранспортных средства: грузовая «Газель» и автобусе китайского производства у дома № 3 и автомобиль «Фольксваген» на стоянке у отделения банка «Зенит» по проспекту Победы, 102.

- Я живу на противоположной стороне проспекта Победы. Тут, у банка, паркую машину. Сегодня утром я обнаружил, что кто-то куском тротуарной плитки разбил стекло в двери со стороны водителя. Вроде ничего из машины не пропало, - рассказал GOROD48 21-летний парень, который водит автомобиль по доверенности отца.

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Примечательно, что прямо на эту парковку смотрит глаз видеокамеры банка. Тот, кто повредил машину, не мог этого не видеть. Впрочем, если, конечно, вандал понимал, что делает.

О том, что хулиган находился в неадекватном состоянии, GOROD48 рассказал водитель поврежденного автобуса Александр. В свою очередь, ему о том, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили полицейские, задержавшие, по его словам, того, кто поджег «Хонду».

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- Лобовое стекло служебного автобуса одного из предприятий Мичуринска этот ненормальный стал крушить камнем после того, как не смог разбить боковое стекло в припаркованной рядом «ГАЗели». Его действия сняли на телефон мои соседи. Сначала мужчина вынул из кузова грузовика лестницу, потом стал бить камнем в стекло автобуса. Пробив в нем дыру, он влез через нее в салон автобуса целиком, открыл багажник, вынул канистру с соляркой, облил автобус с улицы и попытался его поджечь, - сообщил GOROD48 его водитель.

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Во всех трех случаях с разбитыми машинами преступник оставил на них свои метки - следы собственной крови. Это обстоятельство, а также записи камеры банка «Зенит» и та, которую предоставил GOROD48 водитель разбитого автобуса Александр, конечно, намертво привяжут задержанного к совершенным им преступлениям.

P.S. Орудие преступления, кусок тротуарной плитки, вандал мог взять у того же отделения банка «Зенит» на проспекте Победы, 102. Там как раз разобран тротуар, но место раскопки долго не приводят в порядок

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#вандализм

Комментарии (1)

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весёлый

5 минут назад
А мы всё отдаём свободные помещения при больничном комплексе Плеханово
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