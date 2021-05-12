12 минут назад
Разбившего камнем стекло автобуса липчанина сняли на телефон свидетели преступления
Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он повредил еще два автотранспортных средства и, возможно, причастен к поджогу автомобиля «Хонда» на улице Папина.
Но этим же утром на соседней улице, Механизаторов, были повреждены еще три автотранспортных средства: грузовая «Газель» и автобусе китайского производства у дома № 3 и автомобиль «Фольксваген» на стоянке у отделения банка «Зенит» по проспекту Победы, 102.
- Я живу на противоположной стороне проспекта Победы. Тут, у банка, паркую машину. Сегодня утром я обнаружил, что кто-то куском тротуарной плитки разбил стекло в двери со стороны водителя. Вроде ничего из машины не пропало, - рассказал GOROD48 21-летний парень, который водит автомобиль по доверенности отца.
Примечательно, что прямо на эту парковку смотрит глаз видеокамеры банка. Тот, кто повредил машину, не мог этого не видеть. Впрочем, если, конечно, вандал понимал, что делает.
О том, что хулиган находился в неадекватном состоянии, GOROD48 рассказал водитель поврежденного автобуса Александр. В свою очередь, ему о том, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили полицейские, задержавшие, по его словам, того, кто поджег «Хонду».
- Лобовое стекло служебного автобуса одного из предприятий Мичуринска этот ненормальный стал крушить камнем после того, как не смог разбить боковое стекло в припаркованной рядом «ГАЗели». Его действия сняли на телефон мои соседи. Сначала мужчина вынул из кузова грузовика лестницу, потом стал бить камнем в стекло автобуса. Пробив в нем дыру, он влез через нее в салон автобуса целиком, открыл багажник, вынул канистру с соляркой, облил автобус с улицы и попытался его поджечь, - сообщил GOROD48 его водитель.
Во всех трех случаях с разбитыми машинами преступник оставил на них свои метки - следы собственной крови. Это обстоятельство, а также записи камеры банка «Зенит» и та, которую предоставил GOROD48 водитель разбитого автобуса Александр, конечно, намертво привяжут задержанного к совершенным им преступлениям.
P.S. Орудие преступления, кусок тротуарной плитки, вандал мог взять у того же отделения банка «Зенит» на проспекте Победы, 102. Там как раз разобран тротуар, но место раскопки долго не приводят в порядок.
весёлый