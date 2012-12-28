Общество
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49 минут назад
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Региональным министерством экологии будет руководить Андрей Мартынец
Менее чем за два месяца он избавился от приставки и.о.
Андрей Мартынец родился в селе Красное, Липецкой области. Закончил ВГУ по специальности «Юриспруденция». В администрации Липецкой области с 2009 года. Сначала Андрей Мартынец работал в правовом управлении, а с 2015 года — в управлении экологии. В 2022 году стал первым заместителем руководителя управления. С мая этого года исполнял обязанности министра природных ресурсов и экологии.
Напомним, 16 мая пресс-служба правительства сообщила об отставке прежнего руководителя ведомства Галины Рощупкиной.
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области
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