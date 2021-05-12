Происшествия

53 минуты назад

Полицейские расследовали дело о гибели 50-летнего липчанина на переходе через улицу Стаханова

1021
#авария #ДТП
2
Полицейские расследовали дело о гибели 50-летнего липчанина на переходе через улицу Стаханова

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела 20-летнего жителя города обвиняемого в совершении смертельного ДТП. По данным следствия, за руль парень сел пьяным.

Авария произошла 26 февраля этого года на переходе через улицу Стаханова: 20-летний водитель автомобиля  «Лифан» сбил насмерть 50-летнего мужчину.


- В момент совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - сообщает результаты следствия пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. 

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой юноше статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.

1021
#авария #ДТП
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане вызвали спасателей на помощь мужчине заснувшему под Петровским мостом
#спасатели
Липчане вызвали спасателей на помощь мужчине заснувшему под Петровским мостом

24 минуты назад

Происшествия
Липчанина оштрафовали на 150 тысяч рублей за несогласованную протестную акцию
#митинг #штраф
2
Липчанина оштрафовали на 150 тысяч рублей за несогласованную протестную акцию

29 минут назад

Происшествия
«Я тебе сейчас брюхо вспорю! Иди сюда, я тебя сейчас буду убивать!»
#угроза убийством
1
«Я тебе сейчас брюхо вспорю! Иди сюда, я тебя сейчас буду убивать!»

сегодня, 14:38

Происшествия
В Тербунском районе уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
#мина #снаряд
2
В Тербунском районе уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

сегодня, 14:11

Происшествия
В школах Липецкой области прошли минуты молчания и линейки памяти
#Казань #школа #стрельба
25
В школах Липецкой области прошли минуты молчания и линейки памяти

сегодня, 13:23

Происшествия
52-летнего рецидивиста подозревают в изнасиловании 29-летней женщины
#изнасилование
9
52-летнего рецидивиста подозревают в изнасиловании 29-летней женщины

сегодня, 11:47

Происшествия