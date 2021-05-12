53 минуты назад
Полицейские расследовали дело о гибели 50-летнего липчанина на переходе через улицу Стаханова
Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела 20-летнего жителя города обвиняемого в совершении смертельного ДТП. По данным следствия, за руль парень сел пьяным.
- В момент совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - сообщает результаты следствия пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой юноше статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.