Общество

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Липецкая вечЁрка: замерзший на трассе, отставка вице-мэра и история Леонида Милованова

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#вечЁрка #замерзший #отставка #Леонид Милованов #
Липецкая вечЁрка: замерзший на трассе, отставка вице-мэра и история Леонида Милованова

Сегодня, 15 января, стала известна чудовищная история — на трассе замерз человек, врачи не смогли его спасти, вице-мэр Ольга Углева решила уйти с работы, а народный артист России Леонид Милованов рассказал о том, как победил COVID-19.

Накануне в липецком ожоговом центре умер 35-летний житель Добринского района. Он скончался от переохлаждения. Мужчина заблудился на трассе. Позвонил знакомому, сказав, что замерзает. Когда знакомый его нашел и привез в больницу, было уже поздно.

Накануне случились еще две трагедии в Хлевном и в поселке Зеленый Луг Воловского района в домах заживо сгорели молодая пара и пожилая женщина.

За здоровье девушки и  мужчины, которые вчера попали в кипяток, на месте прорванной трубы, продолжают бороться врачи. В больнице сегодня побывали следователи. Они проводят проверку, по результатам которой  решат — будет ли возбуждено уголовное дело.

Энергетики сообщили, что тепло вернулось во все дома, которые вчера были отключены из-за аварии на улице Стаханова. Но сегодня случилась новая напасть — на улице Артемова лопнул водовод. Без холодной воды остались жители домов на улицах Хренникова, Осканова, Артемова и Елецком шоссе, также воду отключили в школе № 60 и детском саду № 50.

Коммунальщки же продолжают расчищать Липецк от снега. Два протокола за плохую работу они уже получили. Наказали и водителя автомобиля «Мерседес», который возил по проезжей части своего товарища-лыжника.

Хотя, вряд ли это кого-то остановит. В соцсетях полно видеозаписей о том, как липецкие водители гоняют по заснеженным дорогам, шутят, что могут расчищать дворы, пока «валят боком» и «тащат». Для справки, за опасную езду можно получить штраф всего в пять тысяч рублей.

Сегодня последний день работы вице-мэра Ольги Углевой. В городской администрации она курировала экономический блок. Ольга Углова проработала в мэрия меньше года и  ничем липчанам не запомнилась. Возможно, скоро кресло покинет еще один малоизвестный вице-мэр — Галина Пономарева. Если это произойдет, то с Евгенией Уваркиной останется только ее первый заместитель Константин Востриков.

— На кухне должна быть одна хозяйка, — прокомментировал новость Веселый.

— Случайные люди, без опыта, и далеко не все с профильным образованием, зато с амбициями. И похоже это ещё долго будет продолжаться в области, — добавил Сергей.

— Не везёт администрации города в том, что состав меняется бесконечно, как фигуры на шахматной доске. Где-то в чём-то, а может в ком-то есть слабая сторона, — написал Прохожий.

И еще одна новость от представителей власти, правда, бывших. Конкурсный управляющий выставил на торги вертолет Михаила Захарова. Экс-депутат и владелец строительной фирмы сейчас в бегах. Robinson Helicopter Company R44 можно приобрести за 15 550 000 рублей.

Народный артист России Леонид Милованов сегодня рассказал GOROD48, как победил COVID-19. Прошлым летом руководитель театра танца «Казаки России» отказался на грани жизни и смерти

Врачам БСМП, которую перевели под коронавирусный госпиталь, удается выхаживать примерно 75%  пациентов с КТ4.  Под Новый год к ним поступила беременная женщина в очень тяжелом состоянии. И эта история закончилась хорошо: мама и малыш выжили.

За сутки в Липецкой области официально подтверждены   155 случаев COVID-19. Последние три дня количество заболевших снижается. Как долго это продлится, пока не ясно. Выздоровел сегодня 221 житель региона.
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#вечЁрка #замерзший #отставка #Леонид Милованов #

Комментарии (1)

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На ноль делить нельзя !

28 минут назад
Просто получается бесконечность, которая сейчас имеет Россию!.
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